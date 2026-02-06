フジテレビ系恋愛バラエティー番組「あいのり」に出演していたブロガー・クロさんの交際相手で、ABEMAの情報バラエティー番組「秘密のママ園」に出演した経営者・綿島光一さんが2026年2月5日にブログを更新した。

約2か月前にクロさんにプロポーズしたものの、その後について「一度OKだった婚約がなくなった」として理由を明かした。交際は続いているという。

「まだ婚約はしていないという結論に」

クロさんは17年に結婚し、長女出産を経て22年に「性格の不一致」で離婚を発表している。綿島さんとの交際は25年9月にブログで公表し、「7／6に初めて会って、急接近した」「遠距離恋愛」などと説明。12月に綿島さんからサプライズでプロポーズされたとしていた。

一方で26年2月5日、綿島さんは「僕とクロちゃんの関係について」と題したブログエントリーを公開。プロポーズ後の状況を「まだ返事は保留なんです」と明かし、

「あのとき一度はOKだったのですが、その後話して、まだ婚約はしていないという結論になりました。喜んでくれていた皆さん、入籍の時期や指輪など、楽しみにしてくれていた皆さん、ほんとうにすみません」

などと説明した。交際は続いているといい、「ずっと変わらず、僕は大好きですし、愛しています。また彼氏、彼女の関係性から進んでいけるように頑張ります」ともいう。

「プロポーズは、展開が早すぎたのかも」

綿島さんは同日に「ご心配おかけしてすみません」とのエントリーで、「一度OKだった婚約がなくなった理由は、またゆっくり書きたいと思ってるのですが」としつつ、

「質問が多かった事について伝えておくと、僕の仕事のことは全く関係ありません。確かに今後一緒にいるためには、少し仕事の内容を変えて行ったり新しいチャレンジをしないといけないのもありますが、全く問題ではないです。遠距離だというのも、そこまで大きくはないと思ってます。



コミュニケーション不足が絡んでくるのかもしれませんが、直接的な原因ではありません。僕がどこまで変われるか、という感じです」

と改めて説明し、「僕の想いは変わりません。プロポーズした時と全く同じ気持ちです。覚悟を決めてそれに向かってる分、あの時以上だとも思います」と思いをつづった。

続けて「別れたりしないですよね？」とのエントリーでは、「婚約は白紙になりましたが、別に仲が悪くなったという事ではありません」と補足し、別れることはないとしている。下記のようにも振り返った。

「プロポーズは、展開が早すぎたのかもしれません。でも僕の中では急いだという気持ちも全くなく、悩みに悩んで覚悟を決めた事だったので。誰に何を言われでも、あの時の決断は良かったと思っています」