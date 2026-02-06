解説者としてミラノ・コルティナ五輪の現場入りしている元金メダリストが、宿舎で思わぬ“悩み”に遭遇。ファンからは様々なアドバイスが送られている。

2018年の平昌五輪、スピードスケートのマススタートで金メダルに輝いた高木菜那さんが5日、自身のXを更新。写っていたのは西洋流の、シャワーブースとトイレが同じスペースにある洗面所だ。普通にシャワーを浴びると、トイレの側の床も水浸しになってしまいそうな状況だ。

日本ではあまり見ない構造の洗面所。高木さんが「これはどうやってシャワーを浴びたら 床が水浸しにならずに済むのか…オリンピックの課題が また一つできてしまった…」との文面を投稿し、「皆様。良い方法求む」とファンに助けを求めると、アドバイスが殺到した。

「豪快に浴びたら良いと思いますよ。そう言う作りだと思うのであまり気にせずに」

「どーにもならないですって ビシャビシャ仕様です www」

「逆ですかね？全面濡れるのが前提」

「慣れの問題じゃなくて文化衝突だと思う」

「正解ルートが全く分からない…」

「これはもうシャワー競技ですね」

「風呂桶無いのは少し寂しいね」

また「こういう浴室は、車椅子利用者などにも使えるように設計されてんだと思います」という別視点からの解説もあった。



（THE ANSWER編集部）