この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンドjuJoeのメンバーであり、営業代行会社の経営も手掛ける平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」で「バンドの営業ってどういうことするの？｜SUPER BEAVERら一流バンドの営業力」と題した動画を公開。「バンドに営業活動は必要か？」という問いに対し、自身の経験を交えながらその重要性と具体的な手法を解説した。



動画の冒頭で平井氏は、バンドの営業活動は「必要だよ」と断言。一般的にイメージされる売り込みだけでなく、バンド活動における「営業」はより広範な意味を持つと説明する。例えば、ライブのMCでバンド名を覚えてもらうよう呼びかけることも「営業」の一環であると指摘。さらに、CDのパッケージデザインやアーティストのファッションなども、顧客であるリスナーにどう見せるかという点で営業的な要素を含んでいると語る。



具体的な営業活動として、平井氏はまず「ライブハウスへの直接営業」を挙げる。デモテープを持参して出演を願い出るという古典的な手法だが、一方でライブハウス側から声がかかるのを待つ受け身の姿勢は「非常に危険である状態」と警鐘を鳴らす。理由として、高額なチケットノルマを課せられる可能性があるからだという。



さらに重要なのが、関係者との「コミュニケーション」である。平井氏は、ライブ後の「打ち上げ」が最も重要な営業の場になり得ると強調。打ち上げに参加し、対バン相手やライブハウスのスタッフと良好な人間関係を築くことが、次のツアーに誘われるなどのチャンスにつながると語る。同氏はSUPER BEAVERや04 Limited Sazabysといった第一線で活躍するバンドのメンバーが、積極的にコミュニケーションを取る姿を例に挙げ、その重要性を説いた。



また、クラウドファンディングで300万円を集めた実績が、マネジメント会社との交渉で「口だけじゃないよ僕」という説得力を持たせる武器になったという実体験も披露。メディア関係者との関係構築も同様で、担当者と個人的な信頼関係を築くことで、記事として取り上げてもらえる機会が増えると明かした。



平井氏は「素晴らしいものを作るのは当然」とした上で、それをいかにパッケージし、人に伝えていくかという「営業」の視点が不可欠だと締めくくった。音楽性だけでなく、地道なコミュニケーションや戦略的な行動がバンドの成功を左右するという、音楽業界のリアルな一面が語られている。