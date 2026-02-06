Ç¤ÎÈæÓÈ¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤ÊÆüËÜ¸ì¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¡¢»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬Êª¿½¤¹¡ª
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡ÖÇvsÆüËÜ¸ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²¿²ó¤«Á°¤Î¥³¥é¥à¤Ç¹Í»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï²Ã³²¼ÔÌÜÀþ¤Î¡ÖÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡ÖÇ¤Î¼ê¤â¼Ú¤ê¤¿¤¤¡×¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÍê¤ê¤Ê¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤ÏÇ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÖÇ¤¬ËÜÍè¤·¤¿³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤ë¡£Ç¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÈæÓÈ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤ó¤Êµ¿¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¤ÎÊÛ¸î¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï²¦Æ»¤Î¡ÖÇ¥Ð¥Ð¡×¡£Ç¤ÏÅðÉÊ¤òÊú¤¨¤ÆÆ¨¤²¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤¤¤¼¤¤¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤ò¤É¤³¤«¤Ë±£¤¹¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤Û¤É¤Î°°Õ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¸ÀÍÕ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê²£ÎÎ¤¹¤ë¾ÝÄ§¡×¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾ÍÀ´þÂ»¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£
¡ÖÇ¤«¤Ö¤ê¡×¤âÉÔ»×µÄ¡£ËÜÍè¤Î»Ñ¤ò±£¤·¤Æ¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤¬¡¢Ç¤ÏÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ±¤¸Ç¡£¤«¤Ö¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊÌ¿Í³Ê¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·Ç¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÇ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Õ¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤¿¤À¤ÎÇ¤Î¤Þ¤Þ¡£·ë¶É¡¢Ã¯¤¬Ç¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Û£Ëæ¤Ç¡¢ÈæÓÈ¤È¤·¤Æ¤Î¹½Â¤¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚÃÏ¤¬¶¹¤¤¤³¤È¤ò¡ÖÇ¤Î³Û¡×¤È¸À¤¦¤Î¤âÌ¯¡£Ç¤Î³Û¤Ï³Î¤«¤Ë¾®¤µ¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤òÉ¸½àÌÌÀÑ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¥»¥ó¥¹¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤¢¤ë¡£Ç¤ÎÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Î³Û¤¬ÉÔÆ°»º»ØÉ¸¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¤Ï¤º¡£ÌÌÀÑ¤ÎÃ±°Ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÇ¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤¹ÆüËÜ¸ì¤Î¥»¥ó¥¹¡¢ÂçÃÀ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂÎ¼Á¤ò¼¨¤¹¡ÖÇÀå¡×¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤â¤Ã¤È¤âàÀµÄ¾¤ÊÇ¸ÀÍÕá¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ç¤ÏÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÀå¤ò²Ð½ý¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤ÏÇ¤ÎÌ¾ÍÀ¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë......¡£¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢¡ÖÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡áÇ¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤ò¿Í´ÖÂ¦¤¬¾¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ç¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼å¼Ô¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÇ¤òÁª¤Ö¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¿Í´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡ÖÇ¤Ë¾®È½¡×¡£¶â¤Î²ÁÃÍ¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Î¾ÝÄ§¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾®È½¤ÎÉ¾²Á¤òÇ¤Ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¿Í´ÖÂ¦¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Û¤É²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ç¤¬¶â¤ÎÅê»ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¤â¾®È½¤âÆÍÁ³´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤......¡£
¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ï¡ÖÇ¤Þ¤ó¤Þ¡×¡£Ì¾Á°¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÇ¤Î¤¿¤á¤Î¤´¤Ï¤ó¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤¢¤ó¤Ê¤Ë±öÊ¬¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ÏÇ¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¡ÖÇ¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤ÎÁÍý¤¬¡ÖÇ¤Þ¤ó¤Þ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç°ìÈÌ²½¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÏÇ¤Î·ò¹¯»ö¾ð¤¹¤é¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÇ¤ÎÈæÓÈ¤ËÍê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Åð¤ß¤ä¡¢¼«Ê¬¤òµ¶¤ë¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¡¢²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤Î´ð½à¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤Î²¼¸Â¤Ë¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Ç¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç¼«¿È¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÁëÊÕ¤Ç´Ý¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¿Í´Ö¼Ò²ñ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÈæÓÈ¤Ç¾¡¼ê¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢´³»Ù¤«¤é¥Ï¥Ö¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Ç¤Ï¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿ÍÀ¸¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÇ¤Ç¤¹¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
■市川紗椰

米デトロイト育ち。父はアメリカ人、母は日本人。モデルとして活動するほか、テレビやラジオにも出演。著書『鉄道について話した。』が好評発売中。