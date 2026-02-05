元大阪府知事の松井一郎氏が１日に配信された俳優小沢仁志のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「笑う小沢と怒れる仁志」に出演した。

話題は家族や知事公用車など多岐にわたり、松井氏は「身分が良すぎるのが政治家にとって、しがみつく一番の原因だと思ってるんです」と持論を述べた。「『身を切る改革』っていうのは政治というのはある一定期間、一生懸命やったら辞めたくなるくらいでちょうどいいと思うんです」と日本維新の会が掲げる改革についても触れた。

さらに松井氏は「橋下徹ってね、考え方では僕と違うところいっぱいあるんです」と府知事を務めた橋下徹弁護士に言及した。「違うとこいっぱいあるけど、彼を認めるのは本当ね、２００８年には彼は知事になるんです。その前は『行列のできる法律相談所』とかね、レギュラー番組とか、大阪の関西ローカルの夕方の番組で見ない日はなかったくらい。めちゃくちゃテレビ出てて。あのとき、年収●円くらいあったんですよ」と話した。数字の部分は伏せられた。

小沢は「それを捨てて政治家になったんだ」と感心した。松井氏は「そうです。知事になったら一切ギャランティもらえなくなるから。それで知事の報酬をカットして。年収１５００万になったんです。２億から１５００万で８年やりましたもん。だからこいつ本気やなと」と収入が大幅に減ることを承知して政治家になった覚悟を称賛した。