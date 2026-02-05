タレントの武井壮さんが2026年2月4日、選挙戦めぐる「悪口」について、Xで持論をつづった。

「30年も変わらないのに、変わらずバカだアボだと言い続けてるんだから...」

武井さんは「批判にも当たらない多数派の悪口や、与党の悪口を垂れ流して何が起きるってさ」と問題提起。

「良い政策を掲げて頑張ってる少数政党の党首なんかも逆に大多数を握る党の支持者などにボロカス言われて変人扱いされたりしてる そして『なんか良いこと言ってるけど胡散臭い』とか思われて敬遠されたりする」と指摘した。

「そんなんばっかでどこも信用できない、となってる若者多いと思うんだよ」とも主張している。

さらに「悪口なんか言えば言うほど少数派が不利になるってそろそろ気付いた方がいいよ」と訴え、「正しい批判を論理的に説明すればいい」「自分たちの政策の正しさをきっちり説明すればいい」と呼びかけた。

「悪口の言い合いになれば少数がSNSで駆逐されるんだよ」とも指摘し、「だって多数の自らへの悪口がそこらじゅうに溢れるんだから」と強調。

具体的な党名などは挙げていないものの、「そうやって30年も変わらないのに、変わらずバカだアボだと言い続けてるんだから そら勝てないに決まってる だって数の勝負なんだからさ」ともつづった。

「その時々、国に必要な正しい政治が行われて欲しいだけ」

武井さんは自身の政治的スタンスについて、「僕は与党支持でも野党支持でもない、その時々、国に必要な正しい政治が行われて欲しいだけ」と説明。

その上で、「与党がダメなら野党に期待して応援するし、野党がダメなら与党を支持するどちらもダメならこうした方がいい、と思うことを発信する 無条件にどこかの党を支持とかは無い」と説明。「人それぞれだから、聞き流してくれて結構、あなたの思いを否定するものではありませんので」ともしている。

武井さんの主張には、さまざまな反応が寄せられており、「与党を批判してる野党支持者への苦言と解釈したんやけど、大多数の政党の支持者にはなんも言わへんの？」とのリプライには、武井さん自ら「だから言ってるやん、悪口言うなと 何度も何度も ブロックしよかなもう」と応じている。