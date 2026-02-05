この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【しまむら】大人世代のスウェット着こなし術！子供服をオシャレに取り入れるコツ」と題した動画を公開しました。今回は、しまむらで見つけた意外な掘り出し物である「子供服」のスウェットを使用し、部屋着に見せない大人のコーディネート術を紹介しています。

動画内でゆかりんさんが「超高見えなスウェットを発見してきました」と紹介したのは、しまむらの「CTウラケピグトラTR」。価格は税込1,419円です。驚くべきは、これが170cmサイズの子供服であるという点です。ゆかりんさんは、製品が完成した後に染める加工が施されている点に注目し、「ただのヴィンテージ加工じゃなくて、本当に後染めすることで出している」と、その本格的な風合いを評価しました。また、プリントされた虎の柄についても「控えめな大人のスウェットとして着られる」と語っています。

しかし、「スウェットをラフな感じで着るんだと本当にきつい」と、大人世代が直面する悩みも吐露。解決策として、インナーを工夫するテクニックを提案しています。具体的には、裾が斜めにカットされたレースキャミソールや、シアーなタートルネック、裾がラウンドしたロングTシャツなどを重ね着するアイデアを披露。「何かしらをインナーに合わせたほうがよりオシャレになる」と解説し、実際にそれらを取り入れた3パターンのコーディネートを紹介しました。

子供服売り場という意外な場所で見つけたアイテムも、着こなし次第で大人のワードローブに馴染むことがわかります。いつものスウェットスタイルをアップデートしたい方は、インナー選びから見直してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:27

衝撃の「子供服」！高見えヴィンテージ風スウェットの紹介
03:14

脱・部屋着！大人世代におすすめの「重ね着」アイテム3選
05:27

身長163cmが170cmサイズを着用したサイズ感検証
08:02

レースキャミを裾からチラ見せ！大人のスウェットコーデ
14:35

スニーカー合わせでも手抜きに見えないカジュアルスタイル

