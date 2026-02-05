【Precious G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ L.L.＆C.C.セット【20th Anniversary 再販】】 受注期間：2月6日13時～4月上旬 発送月：8月下旬 予定 価格：39,600円

メガハウスは、フィギュア「Precious G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ L.L.＆C.C.セット【20th Anniversary 再販】」の予約をメガトレショップ、プレミアムバンダイ、アニメイト、あみあみ、でじたみん限定で2月6日13時より受け付ける。価格は39,600円。商品の発送は8月下旬を予定している。

「コードギアス」20周年を記念し、劇場版「コードギアス 復活のルルーシュ」のエピローグに登場したブラックドレス姿の「L.L.」と「C.C.」のセットが再登場する。

触れそうで触れないでいる絶妙な距離でのセット用台座に加え、単品でも楽しめるよう個々台座も付属。黒いバラを持たせることもできる。L.L.は瞳と胸元にギアス発動ver.に、C.C.はベールの差し替えが可能だ。

Precious G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ L.L.＆C.C.セット【20th Anniversary 再販】

受注期間：2月6日13時～4月上旬

発送月：8月下旬 予定

価格：39,600円

受注サイト：メガトレショップ、プレミアムバンダイ、アニメイト、あみあみ、でじたみん 限定

【商品構成】

彩色済みフィギュア2体

L.L.差し替えパーツ2種

C.C.差し替えパーツ1種

バラパーツ 2個

セット用台座、L.L.用単品台座、C.C.用単品台座 3枚入

【商品サイズ】

L.L. 全高約245mm

C.C.全高約220mm

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST