倦怠期に差しかかったカップルに超自然的な肉体変異が起こる、“共依存”ボディホラー『トゥギャザー』が２月６日(金)より公開。「フリークスムービー」が手掛ける日本オリジナルのグッズが発表された。本作の世界観を表現した驚愕のアイテムが用意されている。

まずは比較的普通の、しかしインパクト大なフォトＴシャツ２種類。主人公カップルの腕や唇が融合していくキーアートを採用。それぞれ異なるバックプリントが施されている。そしてこちらもベーシックなアイテム、スウェット。背中が融合した二人の神秘的なイラストがあしらわている。

そしてここから様子がおかしくなる。歯に挟まっていた髪の毛を抜き出す劇中シーンから着想を得た、髪の毛のフロス（キーホルダー）。口に入れたくないキモさ。そしてパッと見は普通の黒Tに見えるドッキングTシャツ。まるで誰かがしがみついているかのように、フロント部分にバックプリントの生地が融合しているユニークなデザイン。そして見るからに異常な連結Tシャツ。こちらはなんと２枚のTシャツの袖部分が連結している。連結したTシャツはそれぞれLとXLサイズになっており、ハサミで切り離せば２枚のTシャツに。くっついた身体を切り離そうとする劇中の二人の気持ちがちょっぴり味わえるかも？

なお、この凝ったグッズのデザインを見たマイケル・シャンクス監督はいたく感激。袖が繋がった連結Tシャツに対し、「リビングで映画を観るとき、切り離さずに妻と一緒に着たい。別れられない2人になりそうです」と喜びのコメントをしている。本作の物語は自身のパートナーとの経験がインスピレーションになっているそうだが……幸せなら、OKです！

発売日は２月４日(水)。同日よりスタートするポップアップショップやFREAK’S STOREの一部店舗、オンラインストアで販売される。※詳細は記事末に掲載

『トゥギャザー』

2026年2月6日(金) よりTOHOシネマズ 日比谷他ロードショー

グッズ写真

・TOGETHER PHOTO TEE A

・TOGETHER PHOTO TEE B

・TOGETHER SWEAT

・TOGETHER ドッキング TEE

・TOGETHER ヒューマンフロス（フロス型キーホルダー）

・TOGETHER 連結 TEE

『トゥギャザー』グッズ 販売情報

・発売日：2月4日(水)

・販売場所：『トゥギャザー』 ポップアップショップ《OPEN STUDIO》（FREAK’S STORE渋谷併設）／オンラインストア《Daytona Park》

FREAK’S STORE（FREAK’S STORE MEN’S ＋ANDY FREAK’S STORE、京都店、ららぽーとTOKYO-BAY店、梅田ルクアメンズ店、ラゾーナ川崎プラザ店） FREAK’S STORE公式オンラインストア〈Daytona Park〉

※2/4(水)１２：００オープン

https://www.daytona-park.com/feature/1038740 『トゥギャザー』ポップアップストア

会期：2/4(金)〜2/15(日)

会場：OPEN STUDIO 【FREAK’S STORE 渋谷併設ギャラリー】（東京都渋谷区神南1-13-1）

営業時間：【平日】12:00〜20:00【土日祝】12:00〜20:30

© 2025 Project Foxtrot, LLC