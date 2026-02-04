この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第４話ドラマ考察 ネタバレ有！直人が淳一を見て、うなずいた深い理由！ 竹内涼真 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。ドラマ『再会 Silent Truth』第4話で浮上した、佐久間直人（渡辺大知）のアリバイに関する謎と、ラストシーンで見せた行動の意図を深掘りした。



動画ではまず、第4話で明らかになった直人のアリバイの嘘について整理している。直人は事件当日、韓国から帰国後、21時前に羽田空港に到着し、道路の渋滞で帰宅が23時頃になったと証言していた。しかし、刑事の南良（江口のりこ）らの捜査により、当日の道路に渋滞の事実はなく、さらに22時5分頃に殺人現場から車で約10分のガソリンスタンドで給油していたことが防犯カメラ映像で確認された。



これにより、直人には兄・秀之（小柳友）を殺害する時間があったことが判明する。動画では「直人はアリバイ証言で嘘をついていた」とし、さらに「以前から、兄・秀之は、佐久間家の厄介者だった」「消えてほしいと思っていてもおかしくない」と、直人に動機があった可能性にも言及した。



しかし、一方で大きな謎も残る。それは、なぜ直人が「バレる嘘をついている」のかという点だ。もし自分が犯人なら、もっと巧妙な嘘をつくはずであり、この不自然さが物語の鍵を握ると考察する。



そして、動画の核心である第4話ラストシーン、任意同行される直人が飛奈淳一（竹内涼真）にうなずいた理由について言及。「淳一が隠したがっていることは隠し通す、という意思表示かと思う」との見解を示した。これは、4人が共有する「拳銃をタイムカプセルに埋めていた」という秘密を守るための合図であり、直人は自分が罪をかぶることで、友人たちを守ろうとしているのではないかと分析した。