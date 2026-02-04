洗濯物を早く乾かすコツについて、配管工事業やコインランドリーの運営などを手掛ける共延工業（大阪府守口市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 これが「洗濯物」を早めに乾かす“テクニック”です！

公式TikTokアカウントでは、「洗濯物を早く乾かす方法ありますか？」というタイトルの動画を公開。

この動画では、スタッフが「干し方や環境によって乾くスピードが全然違う」「効率よく乾かすことで嫌な生乾きも防げる」と説明し、洗濯物を早く乾かす方法として次の2つを紹介しています。

【洗濯物を早く乾かす方法】

（1）干す前にしっかり脱水すること

洗濯物の追加脱水を30秒から1分するだけでも乾くスピードが速くなる。ただし、ニットなどのデリケートな素材はシワや型崩れの原因になるため、やりすぎ注意。

（2）風の通り道をつくること

部屋干しのときは扇風機やサーキュレーターを下から当てるのがポイント。空気を循環させることで湿気がこもらず、短期間でふんわり仕上がる。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。