岡田結実、第1子出産を報告 自筆で感謝つづる「地球にビックラブです」
岡田結実（25）が4日、自身のインスタグラムで第1子出産を報告した。
【写真】自筆の文書で第1子出産を報告した岡田結実
岡田は「この度、第一子と出産しました事とご報告させていただきます」と発表。「日々成長していく我が子に驚さと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」と感謝をつづった。
さらに「すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに地球にビックラブです。大切な文章の時でも、少し能天気は表現になってしまう私ですが、我が子の未来に責任を持ち、楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です」との思いをつづった。
「そしてこのご報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイシングでのお伝えとなりました事、何卒ご理解いただけますと幸いです。手育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります。これからよろしくお願いいたします」と結んだ。
岡田は2000年4月15日生まれ、大阪府出身。B型。2001年、1歳で子役モデルとしてデビュー。子供向け教育番組『天才てれびくん』シリーズやファッション誌『ニコ☆プチ』の専属モデルとして活躍。俳優やタレントとしてに活躍。父はお笑い芸人の岡田圭右。兄はアイドルグループ・8iperのメンバーの岡田隆之介。25年4月3日に自身のSNSで結婚を報告していた。
