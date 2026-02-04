雪見だいふく♡贅沢きなこ味が2月16日全国発売

ロッテの雪見だいふくから、きなこ好き必見の新作『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ贅沢きなこ』が2月16日より全国発売♡おもち・アイス・ソースすべてに香り高いきなこを使用し、こたつで味わう贅沢なひと時にぴったり。香ばしさとクリーミーな口どけが楽しめる特別な雪見だいふくです♪

きなこづくしの贅沢仕立て

雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭシリーズの新作は、おもち・アイス・ソースに贅沢にきなこを使用。ソースには深煎りきなこを加え、香ばしくコクのある味わいに。

アイスはクリーミーで軽い口どけ、口いっぱいに広がるきなこの風味がたまらない一品です。寒い季節のこたつ時間に最適♡

商品情報＆購入ポイント

雪見だいふく＜ＰＲＥＭＩＵＭ贅沢きなこ＞



価格：希望小売価格248円（税込）

アイスミルクならではのなめらかさと香ばしいきなこが一体となり、ひと口で幸せを感じられる雪見だいふくです。

発売日：2026年2月16日（月）

発売地区：全国

種類別名称：アイスミルク

内容量：90ml（45ml×2個）

発売記念キャンペーン情報

発売を記念して、雪見だいふく公式Xアカウント「@yukimi_lotte」では、抽選で合計50名様に『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ贅沢きなこ』10個セットが当たるプレゼントキャンペーンを実施♪

応募期間は2026年2月16日12:00～2月22日23:59。応募方法は公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストするだけ。

雪見だいふく♡贅沢きなこでほっこり時間

『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ贅沢きなこ』はおもち・アイス・ソースすべてにきなこを使用した贅沢仕様。価格は248円（税込）、内容量90ml（45ml×2個）。

こたつでゆったり味わうのはもちろん、発売記念Xキャンペーンで10個セットをゲットするチャンスも♡この機会にぜひプレミアムな雪見だいふくでほっこり時間を楽しんでください♪