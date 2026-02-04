雪印メグミルクの「6P（ロッピー）チーズ」公式「X」アカウントが、「シール帳」の写真を投稿。SNS上で「かわいい！」「欲しい」と絶賛する声が上がっています。

【画像】やっば…めっちゃカワイイ！ コチラが「6Pチーズ」公式のシール帳です！

ぷっくりしたかわいいシール

公式アカウントは、「はやっていると聞きまして作ってみました」とコメント。「どなたかシール交換しませんか…」と、「6Pチーズ」の商品やロゴで作られたシールの写真を投稿しています。シール帳に貼られたシールは、ぷっくりとした質感。キラキラのラメが施されているものもあります。

X上では「これはすてきなシール！」「ほ、欲しい！めんこい」「かわい過ぎる」「めっちゃよい！でもレート高そう」との声が続々と上がっています。「交換したいです！」と、自慢のシール帳の写真を投稿する人も見られます。

各社の公式アカウントからも、「ぜひ交換してください」「うちのシールと交換いいですか？」とのコメントが寄せられています。

また、「買いたいです」「発売はいつですか！？」「販売してくださーい！」と商品化を願う声も多数。もし商品化が実現した際は、争奪戦となるのは間違いありません。