M84¾Þ¡¢Customer¾Þ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥Þ¥ó¾Þ¤¬·èÄê¡ª¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2026´¨À²¡Ù¡ÚArt Gallery M84¡Û
Art Gallery M84¤Ï¡¢¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2026´¨À²¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò·Ý½Ñ¤È¤·¤ÆÁÏºî¤·¤¿ºîÉÊ25ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢M84¾Þ¡¢Customer¾Þ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥Þ¥ó¾Þ¤Î3¾Þ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¢£25ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿Ãæ¤«¤é3¾Þ¤ò·èÄê
º£²ó¤ÎºîÉÊÅ¸¤Ï¡¢Art Gallery M84¤Ç2026Ç¯1·î19Æü(·î) ¡Á 1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢Âè163²óÌÜ¤ÎÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿°ìÈÌ¸øÊçÅ¸¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¸øÊçÅ¸¤Ï¡¢º£²ó¤ÇÄÌ»»24²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1800Ç¯ÂåËö´ü¤Î²¤½£¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤½¤ÎµÏ¿À¤Î¤ß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§¼±¤äÉ¾²Á¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¸½¼Ì¿¿Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ·Ý½ÑºîÉÊ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤¬¤É¤ÎÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤ÈÍè¾ì¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡ÖÉáÄÌ¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î¥¢¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿ºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÃ±½ã²½¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ê¤éÄ¹¤¯¾þ¤ì¤ë¡£¸«¤ËÍè¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤ÆË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ºîÉÊºî¤ê¤Î¹©É×¤¬¼Ì¿¿¤Ë¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤« ? ¼Ì¿¿¤ò·Ý½Ñ¤È¤·¤ÆÁÏºî¤·¤¿25ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿Ãæ¤«¤é3¾Þ(M84¾Þ¡¢Customer¾Þ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥Þ¥ó¾Þ)¤ò·èÄêÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Art Gallery M84¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡¶¶ËÜ ÀµÂ§
¡ü M84¾Þ / Customer¾Þ
¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : »×¤¤½Ð
Photograph year: 2025¡¢Printed : 2026¡¢Edition¡§1/5¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 410 x 273Ð¡¢Print Paper Size¡§420 x 297Ð¡¢Print Method¡§Gelatin Silver Digital Color Print¡¢Mat¡¦Frame Size : 539 x 424Ð
1. ¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬¥¢¡¼¥È(°ìÈÖºÇ½é¡¢Ëô¤Ï ¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤)¤Ê¤Î¤«?
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï»ë³ÐÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅª¤Ê³¨¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¸«¤Ä¤á¤ë¤ÈÁÏºî¤·¤¿Â¤·ÁÊª¤È¤è¤¯Æü¾ï¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤â¤Î¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿µ»Ë¡¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¤¢¤ó¤Ð¤¤¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤ëÂ¦¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö»þ´Ö¤ÎÊ¬²ò¡×¤Ï»þ´Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê´¶³Ð¤Î»ë³Ð²½¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ØÆþÄº¤¯°Ù¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÊ¸ÌÌ(¸ÀÍÕ)¤Ç¤ªÍ¶¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤«?
¡¡Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÁê±þ¤·¤¤´üÂÔ´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´üÂÔ´¶¤òºÙÊ¬²½¤¹¤ë¤È¡¢
1. ºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡ÊºîÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Ë
2. ¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÊºîÉÊ¤Î¿Ê²½¡¢¿·¤¿¶Ã¤¡Ë
¡ÚÁªÉ¾¡Û
¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥É¥í¥¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»þ·×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»É¤¹²èÁü¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢»þ¹ï¤Î°Û¤Ê¤ëÂô»³¤Î»þ·×¤¬¿©ºà¤ÎÍÍ¤Ë¤ª»®¤Ë¤¢¤ê¡¢»þ·×¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤ÆÇ¼ÆÀ¡ª¥À¥Ö¥ë¥Þ¥Ã¥È¤Î³¨²èÉ÷¤Î³ÛÁõ¤âºîÉÊ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿»ö¤ÎÌµ¤¤É½¸½¤Î·Ý½ÑÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Úºî²È¡Û¥æ¥¢¥ó(Yuan)»á
ÂæÏÑ½Ð¿È¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Í§¿Í¤ËÇ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î¡ÖIPA¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡×¤Ç1°Ì¼õ¾Þ¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥Ñ¥ê¼Ì¿¿¾Þ¡×¤Ç¶â¾Þ¤Ê¤É¡¢Ç¤ä¥¢¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ÇÂ¿¿ô¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£àÝàêÇ (Kafe Neko)¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¡¢Ç¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¢¡¼¥È»£±Æ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼õ¾ÞÎò¡Û
2016Ç¯09·î Ç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¼«Ëýphoto contest(iris ohyama)Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
2018Ç¯05·î ¥â¥¹¥¯¥ï¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØMIFA ¥Ú¥Ã¥ÈÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2019Ç¯01·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019´¨·î¡ÙM84¾Þ¼õ¾Þ
2019Ç¯05·î ¥â¥¹¥¯¥ï¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØMIFA ¥Ú¥Ã¥ÈÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2019Ç¯11·î ¥í¥ó¥É¥ó·Ý½Ñ¼Ì¿¿¾Þ¡ØFAPA Ãê¾ÝÉôÌç¡ÙÆþÁª
2019Ç¯11·î ¥¢¥á¥ê¥«¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØIPA ·Ý½ÑÃê¾ÝÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2020Ç¯09·î ¥Ñ¥ê¼Ì¿¿¾Þ¡ØPX3 ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥©¥ÈÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2020Ç¯11·î ¥¢¥á¥ê¥«¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØIPA ·Ý½ÑÀÅÊªÉôÌç¡Ù1°Ì¼õ¾Þ
2020Ç¯12·î ¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØBIFA ·Ý½ÑÃê¾ÝÉôÌç ¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2021Ç¯03·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2021É÷²Ö¡ÙCustomer¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯05·î ¥â¥¹¥¯¥ï¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØMIFA ¹¹ð¥Õ¡¼¥ÉÉôÌç¡Ù¶â¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯09·î ¥Ñ¥ê¼Ì¿¿¾Þ¡ØPX3 ¹¹ð¥Õ¡¼¥ÉÉôÌç¡Ù¶â¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯12·î ¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØBIFA ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥ê¥ª¹¹ðÉôÌç¡Ù ¶â¾Þ¼õ¾Þ
2022Ç¯02·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2022Ç¡·î¡ÙCustomer¾Þ¼õ¾Þ
2024Ç¯03·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024½Õ¶Ç¡ÙM84¾Þ¼õ¾Þ
2024Ç¯07·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024Çò±«¡ÙM84¾Þ¼õ¾Þ
2024Ç¯09·î Âè74²ó ¡ØÀéÍÕ¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸¡Ù ÀéÍÕ¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÄ¹¾Þ
2024Ç¯12·î ¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØBIFA ¼Ì¿¿½¸ÉôÌç ¡ÙÆ¼¾Þ¼õ¾Þ
2025Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÅßÀ²¡ÙCustomer¾Þ¼õ¾Þ
2025Ç¯06·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÇòÌë¡Ù¥Õ¥ì¡¼¥à¥Þ¥ó¾Þ¼õ¾Þ
¡ÚÅ¸¼¨Îò¡Û
2019Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019´¨·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2019Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019ÎÃ·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2019Ç¯10·î¡Ø80¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿²È¤Ë¤è¤ëÊ¿À®ºÇ¸å¤ÎÆü¡¢ÎáÏÂºÇ½é¤ÎÆü¡Ù²÷À²Æ²
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥©¥È¥µ¥í¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼(Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ)
2020Ç¯07·î ¥Ë¥³¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡ØÁ¥¤Î¾å¤«¤éÈô¹Ôµ¡¡õ¹©¾ìÌë·Ê¥¹¥Ê¥Ã¥×¡Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2021Ç¯03·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2021É÷²Ö¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2022Ç¯02·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2022Ç¡·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2024Ç¯03·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024½Õ¶Ç¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2024Ç¯04·î ¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡ØUNEXPECTED?Å¸¡ÙGALLERY108(²¬»³¡¦ÆîÃæ±û)
2024Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024Çò±«¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2025Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÅßÀ²¡Ù Art Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2025Ç¯06·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÇòÌë¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
¡Ú¼Ì¿¿½¸½ÐÈÇÎò¡Û
2023Ç¯02·îÈ¯¹Ô ¡ØàÝàêÇ¼Ì¿¿½¸¡Ù Ãø¼Ô:YUAN ½ÐÈÇ¼Ò:ÆüËÜ¼Ì¿¿´ë²è 185x260x10mm
¡Ú»¨»ï¤Ê¤É·ÇºÜÎò¡Û
2023Ç¯06·î ¥Õ¥©¥È¥³¥ó 7·î¹æ¡Ø°ìÀ¸·üÌ¿¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼ÎóÅÁ¡ÙÆüËÜ¼Ì¿¿´ë²è
¡ü¥Õ¥ì¡¼¥à¥Þ¥ó¾Þ
¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : Ãë²¼¤¬¤ê
Shooting:2025¡¢Printing:2025¡¢Edition : 1/5¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 150 x 400Ð¡¢Print Paper Size : 297 x 440Ð¡¢Print Method : Pigment Print¡¢Mat¡¦Frame Size : 350 x 500Ð
1. ¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬¥¢¡¼¥È(°ìÈÖºÇ½é¡¢Ëô¤Ï ¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤)¤Ê¤Î¤«?
¡¡È¾Â¢Ìç±ØÉÕ¶á¤Îµì±Ñ¹ñÂç»È´ÛÀ×ÃÏ¤Î¹ñÌ±¸ø±à¤Î¤¢¤ëÆü¡¢±¦Ã¼¤Ë¤ÏÆýÊì¼Ö¤Î²ÈÂ²¡¢º¸Ã¼¤Ë¤ÏÏ·¿Í¤¬ÀÅ¤«¤ËºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢À¸Ì¿¤ÎÎØ²ö¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Î¤É¤«¤Ê°ìÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¡£
2. ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ØÆþÄº¤¯°Ù¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÊ¸ÌÌ(¸ÀÍÕ)¤Ç¤ªÍ¶¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤«?
¡¡±¦¤Î²ÈÂ²¤Èº¸¤ÎÁ°¤«¤¬¤ß¤ÎÏ·¿Í¤Î´Ö¤ò¹¤¤¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤Ì¿¤È´û¤ËÄ¹¤¤»þ¤ò²á¤®¤¿Ç¯Ï·¤¤¤¿Ï·¿Í¤ÎÇ¯Âå¤Î³«¤¤ò»×¤¤¡¢ºÙÄ¹¤Î¥ï¥¤¥É²èÌÌ¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÚÁªÉ¾¡Û¸ø±à¼Ç¤ÎÏÑ¶Ê¤¬ÂçÃÏ¤ò´¶¤¸¡¢Æ»Ï©¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Ì¤Íè¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¶¯¤µ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢±¦Ã¼¤Î»ÒÏ¢¤ì²ÈÂ²¤Èº¸Ã¼¤ÎºÂ¤·¤¿Ï·¿Í¤¬°¥½¥Éº¤¦´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥Î¥é¥ÞÅª¤ÊÀÚ¤ê¼è¤êÊý¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¾å²¼Â¿¤á¤ÎÍ¾Çò¥Þ¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤¬¹¹¤ËºîÉÊ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë·Ý½ÑÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Úºî²È¡Ûºù°æ Á±ÌÐ(¥µ¥¯¥é¥¤¡¦¥è¥·¥·¥²)»á
1941Ç¯ ¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
1998Ç¯ ¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿Å¸´Õ¾ÞµÏ¿ :¼óÅÔ·÷Ãæ¿´¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½³«»Ï
2003Ç¯ ÆüËÜ¼Ì¿¿·Ý½ÑÀìÌç³Ø¹»ÅÚÍË¥³¡¼¥¹½ªÎ»
2009Ç¯ ÄÌ¿®ÈÎÇä¼Ì¿¿½¸½ÐÈÇ¼ÒÎ©¤Á¾å¤²
2018Ç¯ ¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼EX (Áí¹ç)Ç§Äê
2005¡Á2019Ç¯Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ²ñ°÷
2009Ç¯¡Á¸½ºß ÆüËÜ¼Ì¿¿¶¨²ñ²ñ°÷
¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë´¶·ã¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ä¥Ç¥¸¥«¥á¤ò¶î»È¤·¡¢³¹Ãæ¤äÌî»³¤ò»¶ºö¡£´Õ¾Þ¼Ô¤Ë¡É¤ä¤¹¤é¤®¡É¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Û¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½
¡Ú¼õ¾ÞÎò¡Û
2007Ç¯Á´¿ÀÆàÀî¼Ì¿¿¥µ¥í¥ó¥¢¥µ¥Ò¥«¥á¥é¾Þ¼õ¾Þ (Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ)
2015Ç¯ Âè1²ó Æþ¹¾ÂÙµÈµÇ°¼Ì¿¿¾Þ¼õ¾Þ(ÆàÎÉ»Ô¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û)
2024Ç¯¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024½Õ¶Ç¡ÙG.I.P. Tokyo¾Þ¼õ¾Þ(Art Gallery M84)
¤½¤ÎÂ¾ /Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ¿ÀÆàÀî¼Ì¿¿¥µ¥í¥óÆþÁªÂ¿¿ô
¡ÚÅ¸¼¨Îò¡Û
2010Ç¯11·î ¸ÄÅ¸¡Ø¤ä¤¹¤é¤®¡Ù¥È¥è¥¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥×¥é¥¶(¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ)
2013Ç¯03·î ¸ÄÅ¸¡ØÊ¡Åç³ã¡Ù¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼(Åìµþ¡¦¿·½É)
2015Ç¯04·î ¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¡ØÊìÉ´ºÐ¤ÎÆü¡¹¡Ù Æþ¹¾¿ÁµÈµÇ°ÆàÎÉ»Ô¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û(ÆàÎÉ)
2015Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2015½é²Æ¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2016Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2016½é½Õ¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2016Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2016Ê¸·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2022Ç¯02·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2022Ç¡·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2024Ç¯03·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024½Õ¶Ç¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2025Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÅßÀ²¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2025Ç¯04·î ¸ÄÅ¸¡Ø¾®¤µ¤¤â¤Î¡¢Âç¤¤Ê¶õ¤Ø¡Ù ÆüËÜ¥«¥á¥éºâÃÄJCII¥¯¥é¥Ö25
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(Åìµþ¡¦È¾Â¢Ìç)
2025Ç¯06·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÇòÌë¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
¡ÚºîÉÊ¼ýÂ¢¡Û
ÆàÎÉ»Ô¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û
¡Ú¼Ì¿¿½¸½ÐÈÇÎò¡Û
2009Ç¯ ¤¼¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¡×È¯¹Ô(¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¹©Ë¼)
2012Ç¯ ¼Ì¿¿½¸¡ÖÊ¡Åç³ã¡×È¯¹Ô(¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¹©Ë¼)
2015Ç¯ ¼Ì¿¿½¸¡ÖÊìÉ´ºÐ¤ÎÆü¡¹¡×È¯¹Ô(¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¹©Ë¼)
2022Ç¯ ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ÖÊì¤ÎÇ¯ÎØ¡×È¯¹Ô(22À¤µª¥¢¡¼¥È¼Ò)
¢£¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2026´¨À²¡Ù
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ø⾃Á³¤Î¤Á¤«¤é¡ß⾃⼰²óÉü⼒¡á¡ÖÈþ³è¡×¡Ù¤òÂÎ´¶¡ª¡ÖÈþ³è¥«¥Õ¥§ 2026 at Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡×¥×¥ì¥¹»öÁ°ÂÎ¸³
¡¦¤È¤í¤±¤ëµ¨Àá¤ò¡¢¾¤¤·¤¢¤¬¤ì¡ª¤¹¤²È¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×¡Ö¤ª¤ó¤¿¤Þ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×
¡¦NEO°¤ÇÈÍÙ¤ê½¸ÃÄ¡ÖÕïÁ¥¡×¡¢³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©90¼þÇ¯»ö¶È¤È¤·¤Æ¹ñÎ©·à¾ì¡¦ºÇÂçµé¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤ò½ä¤ëÃæÊÆ6¥ö¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö
¡¦Éý40cm¡ª¶¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤âÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤ëÌÚÀ½¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ
¡¦¹â²ÐÎÏ¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÈÌµ±ì¥°¥ê¥ë¤ÎÆóÅáÎ®¡ª¡ÖLOGOS Ìµ±ì ¥á¥·ÃÈË¼¥°¥ê¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ç²ÐÎÏÈ´·²¡Ë¡×
¢£25ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿Ãæ¤«¤é3¾Þ¤ò·èÄê
º£²ó¤ÎºîÉÊÅ¸¤Ï¡¢Art Gallery M84¤Ç2026Ç¯1·î19Æü(·î) ¡Á 1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢Âè163²óÌÜ¤ÎÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿°ìÈÌ¸øÊçÅ¸¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¸øÊçÅ¸¤Ï¡¢º£²ó¤ÇÄÌ»»24²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1800Ç¯ÂåËö´ü¤Î²¤½£¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ï¤½¤ÎµÏ¿À¤Î¤ß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§¼±¤äÉ¾²Á¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¸½¼Ì¿¿Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ·Ý½ÑºîÉÊ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤¬¤É¤ÎÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤ÆË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ºîÉÊºî¤ê¤Î¹©É×¤¬¼Ì¿¿¤Ë¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤« ? ¼Ì¿¿¤ò·Ý½Ñ¤È¤·¤ÆÁÏºî¤·¤¿25ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿Ãæ¤«¤é3¾Þ(M84¾Þ¡¢Customer¾Þ¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥Þ¥ó¾Þ)¤ò·èÄêÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Art Gallery M84¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡¶¶ËÜ ÀµÂ§
¡ü M84¾Þ / Customer¾Þ
¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : »×¤¤½Ð
Photograph year: 2025¡¢Printed : 2026¡¢Edition¡§1/5¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 410 x 273Ð¡¢Print Paper Size¡§420 x 297Ð¡¢Print Method¡§Gelatin Silver Digital Color Print¡¢Mat¡¦Frame Size : 539 x 424Ð
1. ¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬¥¢¡¼¥È(°ìÈÖºÇ½é¡¢Ëô¤Ï ¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤)¤Ê¤Î¤«?
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï»ë³ÐÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅª¤Ê³¨¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¸«¤Ä¤á¤ë¤ÈÁÏºî¤·¤¿Â¤·ÁÊª¤È¤è¤¯Æü¾ï¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤â¤Î¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ì¿¿µ»Ë¡¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¤¢¤ó¤Ð¤¤¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤ëÂ¦¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö»þ´Ö¤ÎÊ¬²ò¡×¤Ï»þ´Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê´¶³Ð¤Î»ë³Ð²½¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ØÆþÄº¤¯°Ù¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÊ¸ÌÌ(¸ÀÍÕ)¤Ç¤ªÍ¶¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤«?
¡¡Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÁê±þ¤·¤¤´üÂÔ´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´üÂÔ´¶¤òºÙÊ¬²½¤¹¤ë¤È¡¢
1. ºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡ÊºîÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Ë
2. ¼«Ê¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÊºîÉÊ¤Î¿Ê²½¡¢¿·¤¿¶Ã¤¡Ë
¡ÚÁªÉ¾¡Û
¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥É¥í¥¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»þ·×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»É¤¹²èÁü¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢»þ¹ï¤Î°Û¤Ê¤ëÂô»³¤Î»þ·×¤¬¿©ºà¤ÎÍÍ¤Ë¤ª»®¤Ë¤¢¤ê¡¢»þ·×¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤ÆÇ¼ÆÀ¡ª¥À¥Ö¥ë¥Þ¥Ã¥È¤Î³¨²èÉ÷¤Î³ÛÁõ¤âºîÉÊ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿»ö¤ÎÌµ¤¤É½¸½¤Î·Ý½ÑÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Úºî²È¡Û¥æ¥¢¥ó(Yuan)»á
ÂæÏÑ½Ð¿È¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Í§¿Í¤ËÇ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î¡ÖIPA¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡×¤Ç1°Ì¼õ¾Þ¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥Ñ¥ê¼Ì¿¿¾Þ¡×¤Ç¶â¾Þ¤Ê¤É¡¢Ç¤ä¥¢¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ÇÂ¿¿ô¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£àÝàêÇ (Kafe Neko)¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¡¢Ç¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¢¡¼¥È»£±Æ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼õ¾ÞÎò¡Û
2016Ç¯09·î Ç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¼«Ëýphoto contest(iris ohyama)Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
2018Ç¯05·î ¥â¥¹¥¯¥ï¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØMIFA ¥Ú¥Ã¥ÈÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2019Ç¯01·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019´¨·î¡ÙM84¾Þ¼õ¾Þ
2019Ç¯05·î ¥â¥¹¥¯¥ï¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØMIFA ¥Ú¥Ã¥ÈÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2019Ç¯11·î ¥í¥ó¥É¥ó·Ý½Ñ¼Ì¿¿¾Þ¡ØFAPA Ãê¾ÝÉôÌç¡ÙÆþÁª
2019Ç¯11·î ¥¢¥á¥ê¥«¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØIPA ·Ý½ÑÃê¾ÝÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2020Ç¯09·î ¥Ñ¥ê¼Ì¿¿¾Þ¡ØPX3 ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥©¥ÈÉôÌç¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2020Ç¯11·î ¥¢¥á¥ê¥«¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØIPA ·Ý½ÑÀÅÊªÉôÌç¡Ù1°Ì¼õ¾Þ
2020Ç¯12·î ¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØBIFA ·Ý½ÑÃê¾ÝÉôÌç ¡Ù²Âºî¼õ¾Þ
2021Ç¯03·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2021É÷²Ö¡ÙCustomer¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯05·î ¥â¥¹¥¯¥ï¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØMIFA ¹¹ð¥Õ¡¼¥ÉÉôÌç¡Ù¶â¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯09·î ¥Ñ¥ê¼Ì¿¿¾Þ¡ØPX3 ¹¹ð¥Õ¡¼¥ÉÉôÌç¡Ù¶â¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯12·î ¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØBIFA ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥ê¥ª¹¹ðÉôÌç¡Ù ¶â¾Þ¼õ¾Þ
2022Ç¯02·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2022Ç¡·î¡ÙCustomer¾Þ¼õ¾Þ
2024Ç¯03·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024½Õ¶Ç¡ÙM84¾Þ¼õ¾Þ
2024Ç¯07·î ¾þ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024Çò±«¡ÙM84¾Þ¼õ¾Þ
2024Ç¯09·î Âè74²ó ¡ØÀéÍÕ¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸¡Ù ÀéÍÕ¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÄ¹¾Þ
2024Ç¯12·î ¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¹ñºÝ¼Ì¿¿¾Þ¡ØBIFA ¼Ì¿¿½¸ÉôÌç ¡ÙÆ¼¾Þ¼õ¾Þ
2025Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÅßÀ²¡ÙCustomer¾Þ¼õ¾Þ
2025Ç¯06·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÇòÌë¡Ù¥Õ¥ì¡¼¥à¥Þ¥ó¾Þ¼õ¾Þ
¡ÚÅ¸¼¨Îò¡Û
2019Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019´¨·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2019Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2019ÎÃ·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2019Ç¯10·î¡Ø80¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¼Ì¿¿²È¤Ë¤è¤ëÊ¿À®ºÇ¸å¤ÎÆü¡¢ÎáÏÂºÇ½é¤ÎÆü¡Ù²÷À²Æ²
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥©¥È¥µ¥í¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼(Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ)
2020Ç¯07·î ¥Ë¥³¥ó¥«¥ì¥Ã¥¸¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡ØÁ¥¤Î¾å¤«¤éÈô¹Ôµ¡¡õ¹©¾ìÌë·Ê¥¹¥Ê¥Ã¥×¡Ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÙ»Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2021Ç¯03·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2021É÷²Ö¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2022Ç¯02·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2022Ç¡·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2024Ç¯03·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024½Õ¶Ç¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2024Ç¯04·î ¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡ØUNEXPECTED?Å¸¡ÙGALLERY108(²¬»³¡¦ÆîÃæ±û)
2024Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024Çò±«¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2025Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÅßÀ²¡Ù Art Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2025Ç¯06·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÇòÌë¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
¡Ú¼Ì¿¿½¸½ÐÈÇÎò¡Û
2023Ç¯02·îÈ¯¹Ô ¡ØàÝàêÇ¼Ì¿¿½¸¡Ù Ãø¼Ô:YUAN ½ÐÈÇ¼Ò:ÆüËÜ¼Ì¿¿´ë²è 185x260x10mm
¡Ú»¨»ï¤Ê¤É·ÇºÜÎò¡Û
2023Ç¯06·î ¥Õ¥©¥È¥³¥ó 7·î¹æ¡Ø°ìÀ¸·üÌ¿¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼ÎóÅÁ¡ÙÆüËÜ¼Ì¿¿´ë²è
¡ü¥Õ¥ì¡¼¥à¥Þ¥ó¾Þ
¡ÚºîÉÊ¡ÛTitle : Ãë²¼¤¬¤ê
Shooting:2025¡¢Printing:2025¡¢Edition : 1/5¡¢Signature : Yes¡¢Image Size : 150 x 400Ð¡¢Print Paper Size : 297 x 440Ð¡¢Print Method : Pigment Print¡¢Mat¡¦Frame Size : 350 x 500Ð
1. ¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬¥¢¡¼¥È(°ìÈÖºÇ½é¡¢Ëô¤Ï ¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤)¤Ê¤Î¤«?
¡¡È¾Â¢Ìç±ØÉÕ¶á¤Îµì±Ñ¹ñÂç»È´ÛÀ×ÃÏ¤Î¹ñÌ±¸ø±à¤Î¤¢¤ëÆü¡¢±¦Ã¼¤Ë¤ÏÆýÊì¼Ö¤Î²ÈÂ²¡¢º¸Ã¼¤Ë¤ÏÏ·¿Í¤¬ÀÅ¤«¤ËºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢À¸Ì¿¤ÎÎØ²ö¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Î¤É¤«¤Ê°ìÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¡£
2. ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ØÆþÄº¤¯°Ù¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÊ¸ÌÌ(¸ÀÍÕ)¤Ç¤ªÍ¶¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤«?
¡¡±¦¤Î²ÈÂ²¤Èº¸¤ÎÁ°¤«¤¬¤ß¤ÎÏ·¿Í¤Î´Ö¤ò¹¤¤¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤Ì¿¤È´û¤ËÄ¹¤¤»þ¤ò²á¤®¤¿Ç¯Ï·¤¤¤¿Ï·¿Í¤ÎÇ¯Âå¤Î³«¤¤ò»×¤¤¡¢ºÙÄ¹¤Î¥ï¥¤¥É²èÌÌ¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÚÁªÉ¾¡Û¸ø±à¼Ç¤ÎÏÑ¶Ê¤¬ÂçÃÏ¤ò´¶¤¸¡¢Æ»Ï©¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬Ì¤Íè¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¶¯¤µ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢±¦Ã¼¤Î»ÒÏ¢¤ì²ÈÂ²¤Èº¸Ã¼¤ÎºÂ¤·¤¿Ï·¿Í¤¬°¥½¥Éº¤¦´¶¤¸¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥Î¥é¥ÞÅª¤ÊÀÚ¤ê¼è¤êÊý¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¾å²¼Â¿¤á¤ÎÍ¾Çò¥Þ¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤¬¹¹¤ËºîÉÊ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë·Ý½ÑÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Úºî²È¡Ûºù°æ Á±ÌÐ(¥µ¥¯¥é¥¤¡¦¥è¥·¥·¥²)»á
1941Ç¯ ¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
1998Ç¯ ¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿Å¸´Õ¾ÞµÏ¿ :¼óÅÔ·÷Ãæ¿´¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½³«»Ï
2003Ç¯ ÆüËÜ¼Ì¿¿·Ý½ÑÀìÌç³Ø¹»ÅÚÍË¥³¡¼¥¹½ªÎ»
2009Ç¯ ÄÌ¿®ÈÎÇä¼Ì¿¿½¸½ÐÈÇ¼ÒÎ©¤Á¾å¤²
2018Ç¯ ¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼EX (Áí¹ç)Ç§Äê
2005¡Á2019Ç¯Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ²ñ°÷
2009Ç¯¡Á¸½ºß ÆüËÜ¼Ì¿¿¶¨²ñ²ñ°÷
¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë´¶·ã¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤ä¥Ç¥¸¥«¥á¤ò¶î»È¤·¡¢³¹Ãæ¤äÌî»³¤ò»¶ºö¡£´Õ¾Þ¼Ô¤Ë¡É¤ä¤¹¤é¤®¡É¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Û¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½
¡Ú¼õ¾ÞÎò¡Û
2007Ç¯Á´¿ÀÆàÀî¼Ì¿¿¥µ¥í¥ó¥¢¥µ¥Ò¥«¥á¥é¾Þ¼õ¾Þ (Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ)
2015Ç¯ Âè1²ó Æþ¹¾ÂÙµÈµÇ°¼Ì¿¿¾Þ¼õ¾Þ(ÆàÎÉ»Ô¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û)
2024Ç¯¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024½Õ¶Ç¡ÙG.I.P. Tokyo¾Þ¼õ¾Þ(Art Gallery M84)
¤½¤ÎÂ¾ /Á´ÆüËÜ¼Ì¿¿Ï¢ÌÁ¿ÀÆàÀî¼Ì¿¿¥µ¥í¥óÆþÁªÂ¿¿ô
¡ÚÅ¸¼¨Îò¡Û
2010Ç¯11·î ¸ÄÅ¸¡Ø¤ä¤¹¤é¤®¡Ù¥È¥è¥¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥×¥é¥¶(¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ)
2013Ç¯03·î ¸ÄÅ¸¡ØÊ¡Åç³ã¡Ù¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼(Åìµþ¡¦¿·½É)
2015Ç¯04·î ¼õ¾ÞºîÉÊÅ¸¡ØÊìÉ´ºÐ¤ÎÆü¡¹¡Ù Æþ¹¾¿ÁµÈµÇ°ÆàÎÉ»Ô¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û(ÆàÎÉ)
2015Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2015½é²Æ¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2016Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2016½é½Õ¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2016Ç¯07·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2016Ê¸·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2022Ç¯02·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2022Ç¡·î¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2024Ç¯03·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2024½Õ¶Ç¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2025Ç¯01·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÅßÀ²¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
2025Ç¯04·î ¸ÄÅ¸¡Ø¾®¤µ¤¤â¤Î¡¢Âç¤¤Ê¶õ¤Ø¡Ù ÆüËÜ¥«¥á¥éºâÃÄJCII¥¯¥é¥Ö25
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(Åìµþ¡¦È¾Â¢Ìç)
2025Ç¯06·î ¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2025ÇòÌë¡ÙArt Gallery M84(Åìµþ¡¦¶äºÂ)
¡ÚºîÉÊ¼ýÂ¢¡Û
ÆàÎÉ»Ô¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û
¡Ú¼Ì¿¿½¸½ÐÈÇÎò¡Û
2009Ç¯ ¤¼¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¡×È¯¹Ô(¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¹©Ë¼)
2012Ç¯ ¼Ì¿¿½¸¡ÖÊ¡Åç³ã¡×È¯¹Ô(¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¹©Ë¼)
2015Ç¯ ¼Ì¿¿½¸¡ÖÊìÉ´ºÐ¤ÎÆü¡¹¡×È¯¹Ô(¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¹©Ë¼)
2022Ç¯ ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ÖÊì¤ÎÇ¯ÎØ¡×È¯¹Ô(22À¤µª¥¢¡¼¥È¼Ò)
¢£¼Ì¿¿Å¸¡Ø¥¢¡¼¥È¤Î¶¥±é 2026´¨À²¡Ù
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ø⾃Á³¤Î¤Á¤«¤é¡ß⾃⼰²óÉü⼒¡á¡ÖÈþ³è¡×¡Ù¤òÂÎ´¶¡ª¡ÖÈþ³è¥«¥Õ¥§ 2026 at Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡×¥×¥ì¥¹»öÁ°ÂÎ¸³
¡¦¤È¤í¤±¤ëµ¨Àá¤ò¡¢¾¤¤·¤¢¤¬¤ì¡ª¤¹¤²È¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×¡Ö¤ª¤ó¤¿¤Þ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×
¡¦NEO°¤ÇÈÍÙ¤ê½¸ÃÄ¡ÖÕïÁ¥¡×¡¢³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©90¼þÇ¯»ö¶È¤È¤·¤Æ¹ñÎ©·à¾ì¡¦ºÇÂçµé¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤ò½ä¤ëÃæÊÆ6¥ö¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö
¡¦Éý40cm¡ª¶¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤âÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤ëÌÚÀ½¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ
¡¦¹â²ÐÎÏ¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÈÌµ±ì¥°¥ê¥ë¤ÎÆóÅáÎ®¡ª¡ÖLOGOS Ìµ±ì ¥á¥·ÃÈË¼¥°¥ê¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ç²ÐÎÏÈ´·²¡Ë¡×