『呪術廻戦』TVアニメ第3期「死滅回遊 前編」関智一×黒田崇矢オフィシャル対談インタビュー
2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて⼤好評放送中の『呪術廻戦』TVアニメ第3期「死滅回游 前編」。パンダ役・関智一と夜蛾正道役・黒田崇矢のオフィシャル対談インタビューがアニメイトタイムズにて公開、その一部が公開された。
集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3⽉から2025年9⽉まで６年半連載した⼤⼈気コミック『呪術廻戦』（芥⾒下々・著）が、このたび全世界シリーズ累計発⾏部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。
2020年10⽉から2021年3⽉までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興⾏収⼊265億円の⼤ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐⽟・⽟折／渋⾕事変」が2023年7⽉から12⽉まで放送され、国内のみならず全世界で⼤きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐⽟・⽟折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋⾕事変 特別編集版」×「死滅回游 先⾏上映」』が11⽉7⽇（⾦）より全国の劇場で公開スタート。
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズム TURBO” 枠にて⼤好評放送中。『呪術廻戦』はますますの盛り上がりをみせている。
このたび、パンダ役・関智一と夜蛾正道役・黒田崇矢のオフィシャル対談インタビューがアニメイトタイムズにて公開。その⼀部を紹介する。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真2点）
【パンダ役・関 智一さんと夜蛾正道役・黒田崇矢のオフィシャル対談インタビュー】
ーーおふたりが思う『呪術廻戦』の魅力はどこにあると思われますか？
黒田：私は歳を取ってから、あんまり漫画を読まないで生きてきた人間なんですよ。『呪術廻戦』もアニメで楽しんでいます。そんな私でも思わず引き込まれてしまう作品です。
関：シンプルにかっこいいですよ。キャラクターのビジュアルも映像も。呪いや術式で戦うシーンは、少年心をくすぐりますし、ちょっと憧れちゃうじゃないですか。
ーー第52話（第3期5話）では、夜蛾が隠してきた「完全自立型呪骸」の秘密が明かされました。
黒田：これは考察ですけど、今回のエピソードで、どこに行くのかと尋ねられた夜蛾が「息子に会いに」と言いますよね。このセリフと合わせて考えてみると、夜蛾の「パンダはパンダじゃない」（第1期第16話）というセリフに更に深みが増すというか。
関：確かに。振り返ってみると重みのあるセリフですね。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3⽉から2025年9⽉まで６年半連載した⼤⼈気コミック『呪術廻戦』（芥⾒下々・著）が、このたび全世界シリーズ累計発⾏部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。
2020年10⽉から2021年3⽉までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興⾏収⼊265億円の⼤ヒットを記録。TVアニメ第2期となる「懐⽟・⽟折／渋⾕事変」が2023年7⽉から12⽉まで放送され、国内のみならず全世界で⼤きな反響を呼んだ。2025年は『劇場版総集編 呪術廻戦 懐⽟・⽟折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が劇場公開され、そして、『劇場版 呪術廻戦「渋⾕事変 特別編集版」×「死滅回游 先⾏上映」』が11⽉7⽇（⾦）より全国の劇場で公開スタート。
さらに、待望のTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が2026年1⽉8⽇より毎週⽊曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズム TURBO” 枠にて⼤好評放送中。『呪術廻戦』はますますの盛り上がりをみせている。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真2点）
【パンダ役・関 智一さんと夜蛾正道役・黒田崇矢のオフィシャル対談インタビュー】
ーーおふたりが思う『呪術廻戦』の魅力はどこにあると思われますか？
黒田：私は歳を取ってから、あんまり漫画を読まないで生きてきた人間なんですよ。『呪術廻戦』もアニメで楽しんでいます。そんな私でも思わず引き込まれてしまう作品です。
関：シンプルにかっこいいですよ。キャラクターのビジュアルも映像も。呪いや術式で戦うシーンは、少年心をくすぐりますし、ちょっと憧れちゃうじゃないですか。
ーー第52話（第3期5話）では、夜蛾が隠してきた「完全自立型呪骸」の秘密が明かされました。
黒田：これは考察ですけど、今回のエピソードで、どこに行くのかと尋ねられた夜蛾が「息子に会いに」と言いますよね。このセリフと合わせて考えてみると、夜蛾の「パンダはパンダじゃない」（第1期第16話）というセリフに更に深みが増すというか。
関：確かに。振り返ってみると重みのあるセリフですね。
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会