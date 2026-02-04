さらば青春の光・東ブクロが超大物タレントのゴシップをイニシャルトークで披露。その正体に、共演者から驚きの声が上がった。

【映像】「大物タレントTと大物タレントM」芸人たちの予想

2026年2月3日に放送された『クロナダル』（テレビ朝日系）では、安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルが、さらば青春の光（森田哲矢・東ブクロ）、モグライダー・芝大輔、そして「ゴシップ界の末恐ろしい新星」こと、きっと君はくるさ・カルビをゲストに迎え、新企画「イニシャルゴシップクイズ」を実施した。

東ブクロが提示したのは、「大物タレントTと大物タレントMが共演NG」という衝撃的なネタ。東ブクロによれば、その二人は誰もが知る超大物であり、少なくとも一人はメガネをかけている可能性があるとのこと。かつては家族ぐるみで付き合うほど親密な関係だったという。しかし、その仲が修復不可能になった原因は「不動産売買」を巡るトラブルであると暴露。生々しい金銭や行き違いが背景にあることを示唆した。

最終的にタレント名を的中させたナダルは「これ芸能界に震撼走るぞ！」と大絶叫。出演者一同が驚愕する展開となった。