この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【知らなきゃ損】イオンモールで得する人だけが使っている裏技アプリとは？【WAON POINT・クーポン】」と題した動画を公開。イオンモールでの買い物をよりお得で便利にする「イオンモールアプリ」の活用術を解説した。



動画ではまず、イオンモールアプリの位置付けについて説明された。このアプリは主にイオンモール内の専門店で利用できるクーポンやイベント情報の取得に特化しているという。イオンやイオンスタイルの直営店舗で使える「イオンお買物アプリ」や、イオンペイ・WAONなどの決済機能を持つ「iAEON」アプリとは役割が異なるため、目的に応じて使い分ける必要があると氏は指摘した。



イオンモールアプリには、主に4つの機能があるという。一つ目は「モール館内情報」。よく行く店舗をお気に入り登録できるほか、店舗検索やフロアマップの確認が可能だ。特に便利なのがナビゲーション機能で、広いモール内でお目当ての店の場所がわからない時に、現在地から店までのルートを案内してくれる。さらに、自宅からモールまでの交通手段別のルートや所要時間も調べることができる。



二つ目は「クーポン情報」。登録したモールの専門店で使えるクーポンが一覧で表示され、お得に買い物や食事ができる。また、小学生以下の子どもがいる家庭は「KidsClub」に登録することで、会員限定の特典やクーポンを受け取ることも可能だ。



三つ目は「ウォーキング機能」。モール内を1日1,000歩、またはモール外で8,000歩あるくと抽選でWAON POINTが当たる「トコくじ」が引けるというユニークな機能だ。買い物ついでに歩くだけでポイントが貯まるチャンスがある。



四つ目は「イベント・割引情報」。各モールで開催されるイベント情報のほか、お客様感謝デーの特別クーポンや、店舗独自のキャンペーン情報が掲載されることもあるという。駐車場が1時間無料になったり、提携ガソリンスタンドで割引が受けられたりする例も紹介された。



クーポンやポイントだけでなく、便利なナビ機能も搭載したイオンモールアプリ。活用して、買い物をよりお得で快適なものにしてみてはいかがだろうか。