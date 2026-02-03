実用的な10万円クラスの注目モデル5本【予算別ホリデーウォッチリスト】

【予算別ホリデーウォッチリスト】

日常の相棒としても選びやすい10万円クラス。機能・デザイン・個性のバランスが良く、気軽に時計の魅力を楽しめるモデルが揃う。実用的なアイテムから遊び心のある一本まで、腕元と毎日を彩る注目作を紹介する。

1. ダマスカス特有のマーブル模様が圧倒的な存在感を放つ

ティソ

「PRX ダマスカス スティール 38mm」（16万1480円）

1978年に誕生した「PRX」から、ダマスカス・ステンレススチールを初採用した新作が登場。高い強度と耐久性を実現し、魅惑的なマーブル模様が存在感を放つ。バトン型の時分針とブラックの秒針、視認性が高いブラックニッケル仕上げのインデックスも特徴。

【SPEC】ケース径38mm、自動巻き（キャリバー 11 1／2'''）、パワーリザーブ約80時間、SSケース、10気圧防水、反射防止サファイアクリスタル、シースルーバック

▲ケースと文字盤にダマスカス・スチールを採用。独特の模様は絶え間なく動き続ける波を想起させる

▲最長80時間のパワーリザーブを誇るムーブメント「パワーマティック 80」を搭載。実用性も高い

2. デジタル時計の原点をヒントにブラッシュアップした一本

ハミルトン

「PSR 74」（13万8600円）

1974年発売の「ハミルトン パルサー クッション」から着想を得た、31mmクッションケースの新生PSR。エレガントなイエローゴールドPVDケースと、コニャックカラーのレザーベルトの組み合わせが秀逸。ヴィンテージデザインを現代的に洗練させた1本で、経年変化も楽しめる。

【SPEC】ケースサイズ26×31mm、クォーツ（キャリバー H-40e）、SSケース、10気圧防水、サファイアクリスタル

▲反射型LCDと発光型OLEDを組み合わせたハイブリッド表示で、数字フォントも当時のものを継承

3. 真珠のダイヤルが腕元で輝きを放つ日本限定マリンスター

ブローバ

「マリンスター 98A332」（8万2500円）

創業150周年を記念した日本限定モデル。黒く染め上げたマザーオブパール文字盤を採用しており、天然素材のため一つひとつ異なる表情が楽しめる。7時位置のオープンハートと赤いスモールセコンドがアクセントに。多層構造ケースや20気圧防水など機能性も充実。

【SPEC】ケース径45mm、自動巻き（キャリバー82S5）、パワーリザーブ約42時間、SSケース、20気圧防水、ミネラルガラス

▲ラバーストラップは裏側に溝のある波模様を入れることで、汗を逃がす工夫が施されている。実用性の高さにも注目

4. コクピットをイメージしたアナログ×デジタルの新作パイロットウォッチ

シチズン

「プロマスター JV2000-51L」（14万3000円）

新ムーブメントCal.U830を搭載した、アナログ×デジタルのエコ・ドライブ コンビネーションウォッチ。3つのサブダイヤルは航空機のコクピットをイメージ。高精細MIP液晶により視認性が向上し、43都市+UTC対応ワールドタイムや航空計算尺など多彩な機能を備える。

【SPEC】ケース径43mm、ソーラー駆動クォーツ式（キャリバーU830）、SSケース、パワーリザーブ約3年（パワーセーブ時）、20気圧防水、反射防止サファイアガラス

▲太い針や夜光インデックス、コクピット風サブダイヤルなどを採用した本格派パイロットモデル

5. 人とAIが共創して描く新世代のフルメタルG-SHOCK

カシオ

「G-SHOCK GMW-BZ5000BD-1JF」（10万2300円）※取扱店舗での店頭在庫のみ

初代G-SHOCKの角型フォルムのフロントビューを継承しつつ、人とAIが共に設計したジェネレーティブデザインモデル。フルメタル構造とブラックIPケースに高精細MIP液晶を搭載し、アプリ連携表示も可能。Bluetooth＆マルチバンド6、タフソーラー搭載の本格仕様。

【SPEC】ケースサイズ49.3×43.6mm、ソーラー駆動クォーツ式（二次電池寿命約7〜10年）、SSケース、20気圧防水、無機ガラス

▲ベゼルとセンターケースを上下で連結、樹脂製プロテクターを内部に実装。フルメタルでG-SHOCKの耐衝撃基準をクリア

