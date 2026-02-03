横峯さくらは「結婚したら終わり」という風潮にも逆らって…女子プロゴルファーが闘い続ける理由

筋力が落ちた。環境が変わった。勝てなくなった。でも、やめない。喜びも苦悩も経験してきたベテランたちの、それぞれの現役続行の理由。

「ゴルフは好き。私にはそれしかない」

'18年シーズンを最後に、賞金女王・森田理香子（36歳）は第一線から退いた。「休養」と発表したが、ゴルフ関係者は「事実上の引退」と受け止めた。'23年に取材した際、森田は限界を迎えていた心理状態をこう語っている。

「私、やめさせてくれって、（両親に）泣きながら言ったんです。休養させてくれって。試合見たやろ？ あれでもっとできると思う？ って」

それでも、ゴルフそのものを憎み切ることはできなかった。復帰への可能性を残し休養と発表したのもそのためだ。

1年間はクラブを握らなかったが、頭の片隅には常にゴルフがあった。そしてある日、解説の仕事で久しぶりにコースを歩いたことで、純粋にゴルフを楽しんでいたかつての自分を思い出したという。

「ゴルフは好き。というか、私にはそれしかないとわかったんです」

それが'24年の6年ぶりのツアー復帰につながった。ただ、現実は甘くなく、予選落ちが続く。'25年シーズンは、レギュラーツアー1試合に出場し55位。下部のステップ・アップ・ツアーにも2試合出場したが、ともに予選落ちに終わった。11月には来季の道を切り開くためファーストQTにも挑戦したものの、突破は叶わなかった。

ただ、かつてとはまとう雰囲気も語り口も明らかに変わっている。

「以前は100点じゃなきゃ意味がない、と思っていました。でも今は、50点でも、その中でどうやっていくかを考えるのがゴルフなんじゃないかなって思えるようになりました。昔みたいな飛距離や感覚は、正直まだ戻っていないですけど、それでも今の自分にしかできないゴルフはあると思っています」

「結婚したら終わり」という風潮

森田が自分との向き合い直しのために現役を続ける一方、新たな目標のためにプレーしているレジェンドもいる。'25年12月に不惑を迎えた横峯さくらだ。

国内ツアー通算23勝。'09年には賞金女王に輝き、同級生の宮里藍とともに女子ゴルフブームを牽引した存在だ。

'14年にキャディの森川陽太郎氏と結婚。翌'15年からは夫婦そろって米ツアーへ挑戦した。

「女子プロゴルファーのキャリアは、結婚したら終わりというか……。ネガティブな雰囲気はありました」

横峯自身がそう語るとおり、かつての女子ゴルフ界には確かにそんな「空気」があった。しかし横峯は、それに従わなかった。

'21年に第1子となる男児を出産したことを機に、日本ツアーへの復帰を決める。出産後3ヵ月で試合に出場し、夫と二人三脚で国内ツアーを転戦する生活が始まった。

会場に託児所が設けられている大会ではそれを利用し、ない場合は親に預けることもある。母ゴルファーの環境整備が十分とは言えないのが現状で、横峯自身も「私が試合がある時は、寝かしつけは夫が担当してくれました」と苦労を語る。

厳しい現実も突きつけられてきた。横峯が最後に優勝したのは、'14年の「大王製紙エリエールレディス」。'25年シーズンもランキングは93位と、決して満足できる数字ではない。それでも、'25年12月のファイナルQTを18位で突破し、出場権をつかみ取った。

横峯さくらの2つの夢

横峯は言う。

「まずは年間を通してしっかり戦ってみたい。その先に上位だったり、優勝だったりが見えてくれば。家族で優勝写真を撮るのが夢」

その言葉に、元賞金女王という気負いはない。感じられるのは、かつての女子ゴルフ界にあった「結婚・出産したらキャリアは終わり」という風潮に従わず、現役続行を選んだ者の静かな覚悟だ。

横峯には、彼女らしいもう一つの夢もある。それは、全国のツアー会場に託児所を作ること。

米ツアーでは子育て中のゴルファーでも安心してプレーできる環境整備が進んでいる。横峯は、母となったゴルファーがツアー会場で夫や子供と一緒に楽しそうに食事をしていた光景が忘れられないという。

絶頂期には、どちらかといえばメディアや人目を避けてきた。しかし今では、新人ゴルファーにセミナーで自身の経験を語る講師役も引き受けるようになった。自身が「母になってもプレーできる」と証明することが、環境整備にもつながるという考えだ。

喜びも苦悩も経験してきたレジェンドたちは、ゴルフが人生のすべてではないことをわかっている。だがそれでも、続ける道を選んだ。自らが納得できる日が来るまで、彼女たちの競技者生活は続いていく。

