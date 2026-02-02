【モーリーファンタジー】「ガーナチョコレート」のそっくりなコスメやスマホショルダーがプライズで登場！
「ガーナチョコレート」をイメージしたプライズゲーム用景品が、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて2月6日（金）より順次展開される。
＞＞＞ガーナチョコレートそっくりなプライズをチェック！（写真9点）
ロッテの「ガーナチョコレート」そっくりなデザインのコスメシリーズやスマホショルダーがプライズに登場する。今回は「ガーナピンク」デザインが新しく登場。
外箱がガーナパッケージ、パレット外面が板チョコデザインで本物の「ガーナチョコレート」そっくりな「アイシャドウパレット」、パッケージデザインのチューブタイプの「リップグロス」、かわいいハート型の「チーク&リップカラー」や、前回好評だったスマホショルダーポーチは、新しくガーナピンクが追加された「ガーナ チャーム付きスマホショルダーポーチvol.３」、さらに新アイテムのコンパクトなハート形ミラー「ガーナミラー」、ガーナデザインのかわいい「ネイルチップ」を加えた6アイテム全14種類が展開される。
バレンタインのシーズンにぴったりのアイテムたち、見かけたらチャレンジしてみて。
