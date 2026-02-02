N.Y.ステーキハウス気分！ 「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」を実食！

見た目もボリューミーな「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」単品560円〜、バリューセット860円〜

まずは注目の「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」。つなぎを使っていない厚みのある100%ビーフパティに、ビーフフィリングにスイートレモンソースを合わせて、シャキシャキのレタスと一緒に特製バンズでサンドした一品です。

包み紙はビーフをイメージさせる茶色

ソテーしたビーフとオニオンのうま味が決め手の粒マスタードとブラックペッパーのきいたビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせがやみつきになる、ニューヨークをイメージした味わいの食べごたえ抜群のバーガーです。

「N.Y. バーガーズ」4種はすべて特別な四角いバンズを使用！

ここで注目してほしいのがバンズ。今回使用されているのは、ポピーシードをまぶした、でこぼこで濃い焼き色が特長の「N.Y. バーガーズ」特製の四角いバンズ。レギュラーメニューとは違った特別感があり、ボリューミーな見た目にもグッとくるものがあります。では、実食といきましょう！

肉厚100％ビーフパティの存在感がすごい……！

肉厚をうたうだけあって、食べごたえは抜群！ まるでニューヨークのステーキハウスにいるかのような味わいで、肉のうま味をしっかり感じた後にビーフフィリングのコクが追いかけてきます。

特製ソースが肉のおいしさを引き立てます！

ビーフフィリングのピリッとしたスパイシーさと、スイートレモンソースのマイルドな甘みが絶妙に調和して、最後のひとくちまで飽きのこない満足感溢れる一品です！

■「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」

単品：560円〜、バリューセット：860円〜

エネルギー：1個あたり、454kcal



ザクザク食感がクセになる！ 「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」を実食！

ザクザク感がたまらない「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」単品490円〜、バリューセット790円〜

続いては「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」。ザクザク食感が楽しめる、スパイスのきいたジューシーな一枚肉のチキンパティに、シャキシャキのレタスとスイートレモンソースを合わせ、特製バンズでサンドした一品です。

包み紙は辛味のあるホットチキンらしさ溢れる赤

チリやガーリックなどのスパイスやハーブで味付けし、ペッパーをアクセントにしたザクザクの衣でやみつき感のある味わいに仕上げた、ホットチキンをイメージしたバーガーです。

写真からも分かるチキンのサクサク感！

豪快にかぶりついていただきます！ ザクッ！ とかぶりついた瞬間に聞こえる音とともにあふれる肉汁がたまりません！ ザクザクとした食感が楽しいピリ辛チキンは、特製バンズとの相性も抜群！

ジューシーなホットチキン！ スイートソースと一緒に食べると辛さがマイルドに

チキンのジューシーさを味わった後に、スパイスとスイートレモンソースの味わいが追いかけてきて、次のひと口が止まらなくなります。辛さが決め手のクセになる味わいです。

■「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」

単品：490円〜、バリューセット：790円〜

エネルギー：1個あたり、472kcal



バジル香るさわやかさが新鮮！ 「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」を実食！

タルタルソースが決め手の「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」単品490円〜、バリューセット790円〜

個人的にイチオシなのが「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」！

ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感のえびカツに、ガーリック＆バジルタルタルソースと、シャキシャキのレタス、クリーミーなホワイトチェダーチーズを合わせて、特製バンズでサンドした一品です。

包み紙はバジルらしさ溢れる緑！

包みを開けると、さわやかなバジルとガーリックの香りが広がります。では、実食といきましょう！

やみつき感のあるガーリックの風味に、バジルのさわやかな香りが、えびカツやレタス、チーズのおいしさを引き立てています。

ドンっと挟まれたえびカツの存在感……！

ファンの多いマクドナルドのえびカツは、ザクザクな衣とえびの食感がもはや定番のおいしさ。

ガーリック＆バジルのタルタルソースがえびカツのおいしさをググッと引き立てます！

そのえびカツに、ガーリック＆バジル香る特製タルタルソースが合わさったことで、今までにないさわやかさと満足感が味わえます。バジルの風味とえびカツのハーモニーに驚きました！ ニューヨークをイメージしたスタイリッシュな味わいをぜひ体験してみてください。

■「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」

単品：490円〜、バリューセット：790円〜

エネルギー：1個あたり、460kcal



欲望のまま肉にかぶりつく夜！ 「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」を実食！

肉✕肉＝正義の「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」単品790円〜、バリューセット1090円〜

夕方5時からの夜マック®限定で登場するのが「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」（単品790円〜、バリューセット1090円〜）。

ジューシーでつなぎの入っていない厚みのある100％ビーフパティがなんと2枚！ ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキのレタスと一緒に特製バンズでサンドした、ボリューム満点の一品です。

青を基調にした包み紙

手に持った瞬間、ズシッとした圧倒的な重量感！ パティが2枚になったことで、見た目のインパクトも抜群です。では、実食といきましょう！

疲れた夜にかぶりつきたくなるビジュアルです。チーズの溶け感も最高！

肉、肉、肉。かぶりついたときの肉感が半端じゃありません！

「かぶりつく」という行動がまさにぴったりの商品です。ぺこぺこなお腹にガツンと存在感を出してくる、お腹と欲望を満たしてくれる逸品。欲望のまま、肉にかぶりつきたい夜にぜひ。

■「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」（夜マック®限定）

単品：790円〜、バリューセット：1090円〜

エネルギー：1個あたり、622kcal

販売時間：17時〜閉店まで



朝からNY気分！「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」

朝からガツンと行きたい日に「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」単品400円〜、バリューセット600円〜、コンビ460円〜

朝マック®限定で登場するのが「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」。

風味豊かなソーセージパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキのレタスと一緒に、焼き立てのイングリッシュマフィンでサンドした一品です。

「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」とは違った味わいが楽しめそう！

ソテーしたビーフとオニオンのうま味がきいた粒マスタードとブラックペッパーのきいたビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせがやみつきになる、食べごたえ抜群のマフィン。朝からニューヨーク気分を味わいたい方におすすめです。

■「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」（朝マック®限定）

単品：400円〜、バリューセット：600円〜、コンビ：460円〜

エネルギー：1個あたり、468kcal

販売時間：開店〜午前10時30分まで



朝から夜まで楽しめる！ N.Y. バーガーズで行った気になろう

「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」、そして夜マック®限定の「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」の実食レポートはいかがでしたか？

朝マック®限定の「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」も加えて、合計5種をご紹介しました。

朝マック®から夜マック®まで、一日を通してニューヨーク気分が楽しめる今回のN.Y. バーガーズ。スタイリッシュな特製バンズと、それぞれ個性豊かな味わいで、まるでニューヨークに行った気分を味わってみてください！

■「N.Y. バーガーズ」

販売期間：2026年2月4日（水）〜3月上旬（予定）（商品によって異なる）

取扱店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

※店頭価格は一部の店舗およびデリバリーでの価格は異なります。

詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/newyork-burgers/



Text &Photo ：長戸 勲



