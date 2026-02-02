House of Marleyのレコードプレーヤー「Stir It Up Wireless 2」

完実電気は、House of Marleyのレコードプレーヤー「Stir It Up Wireless 2」を2月6日に発売する。サステナブルな竹素材を使用しているほか、Bluetooth送信機能も搭載する。価格はオープンで、市場想定価格は37,980円前後。

「オーディオファイルグレードの高品質コンポーネントと、環境に配慮したデザイン、そして現代的なワイヤレスストリーミング機能を融合した」というアナログプレーヤー。竹素材とREWINDファブリックを使用した、環境に配慮したサステナブル設計になっている。駆動方式はベルトドライブ。

Bluetooth送信機能を備え、レコードの音をワイヤレススピーカーやヘッドフォンに送信できる。ブックシェルフスピーカー「Get Together Duo 2」と組み合わせることで、その魅力を最大限に発揮。レコードならではの温かみと奥行きのあるサウンドに、クリアで安定したワイヤレスオーディオを融合。没入感あふれるステレオ再生を実現するという。

有線オーディオシステムとも接続可能。フォノイコライザー内蔵で、RCA出力を搭載。フォノイコライザーをOFFにする事もできる。カートリッジはオーディオテクニカのMM型「AT3600L」を採用。針圧は3～4g(推奨3.5g)。

外形寸法は52×45.8×19cm(幅×奥行き×高さ)で、重量は約4.8kg。スリップマット、バランスウェイト、EPアダプター、カウンターウェイトを付属する。