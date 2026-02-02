「年収『億』超えた人もいる」音楽業界は儲からないは嘘？現役バンドマンが明かす“稼げる人”の共通点
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
バンド「QOOLAND」の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で、「音楽業界で一番儲かるのはアーティストではない｜フリーターでも分かる音楽ビジネスのリアルを暴露」と題した動画を公開。CDが売れなくなったことで「斜陽産業」と言われる音楽業界だが、平井氏は「儲かる人は権利を持っている」と断言し、その収益構造のリアルについて語った。
動画で平井氏は、音楽業界で儲からなくなったという側面はあるとしつつも、「余裕でいる」「これは勘違いしないでほしい」と、儲かっている人は確実に存在すると主張。自身の周りには「年収『億』超えた人もいる」と明かし、夢がなくなったわけではないと強調した。
では、音楽業界で一番儲かるのは誰なのか。平井氏はその基準を「権利を保有しているかどうか」だと指摘する。権利には、作家などが持つ「曲の権利」と、より重要だという「会社の収益がその個人に帰属する権利」の2種類があるという。具体的には、個人として活動するよりも、自身がオーナーである「法人」として活動する方が、収益は桁違いに大きくなると解説。例として、大手レコード会社エイベックスの売上高が1000億円規模であるのに対し、トップアーティスト個人の年収は数億円程度である点を挙げ、個人と法人の収益規模の差を浮き彫りにした。結論として、音楽業界で最も儲かるのはアーティスト個人ではなく「法人」だと断じている。
最後に平井氏は、これから起業する人に向けて「世の中に唯一のサービスを作りたいんだ」といった壮大な夢を掲げる必要はないと語る。「営業の販路があること」や「LINEの返事が早い」といった基本的なビジネススキルの方が重要であり、「バイトの延長で会社をやる作戦」も有効だと提言。リスクを分散させながら事業を行うことの重要性を説き、動画を締めくくった。
動画で平井氏は、音楽業界で儲からなくなったという側面はあるとしつつも、「余裕でいる」「これは勘違いしないでほしい」と、儲かっている人は確実に存在すると主張。自身の周りには「年収『億』超えた人もいる」と明かし、夢がなくなったわけではないと強調した。
では、音楽業界で一番儲かるのは誰なのか。平井氏はその基準を「権利を保有しているかどうか」だと指摘する。権利には、作家などが持つ「曲の権利」と、より重要だという「会社の収益がその個人に帰属する権利」の2種類があるという。具体的には、個人として活動するよりも、自身がオーナーである「法人」として活動する方が、収益は桁違いに大きくなると解説。例として、大手レコード会社エイベックスの売上高が1000億円規模であるのに対し、トップアーティスト個人の年収は数億円程度である点を挙げ、個人と法人の収益規模の差を浮き彫りにした。結論として、音楽業界で最も儲かるのはアーティスト個人ではなく「法人」だと断じている。
最後に平井氏は、これから起業する人に向けて「世の中に唯一のサービスを作りたいんだ」といった壮大な夢を掲げる必要はないと語る。「営業の販路があること」や「LINEの返事が早い」といった基本的なビジネススキルの方が重要であり、「バイトの延長で会社をやる作戦」も有効だと提言。リスクを分散させながら事業を行うことの重要性を説き、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「バンドマンは太っていてはいけないのか？」QOOLAND平井拓郎が激白「太っているのは“逆張り”でしかない。売れたいならセオリーをパクれ」
ギターとベース、初心者が挫折しないのはどっち？ プロが語る「簡単さ」だけで選んではいけない理由
QOOLAND平井拓郎、音楽活動での後悔を告白「バンド経営は激ムズ」会社経営で得たシビアな視点
チャンネル情報
メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信。バンドの現実と成功のウラ側夢と金の間でもがく表現者への指針経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。