この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「年収『億』超えた人もいる」音楽業界は儲からないは嘘？現役バンドマンが明かす“稼げる人”の共通点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バンド「QOOLAND」の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で、「音楽業界で一番儲かるのはアーティストではない｜フリーターでも分かる音楽ビジネスのリアルを暴露」と題した動画を公開。CDが売れなくなったことで「斜陽産業」と言われる音楽業界だが、平井氏は「儲かる人は権利を持っている」と断言し、その収益構造のリアルについて語った。



動画で平井氏は、音楽業界で儲からなくなったという側面はあるとしつつも、「余裕でいる」「これは勘違いしないでほしい」と、儲かっている人は確実に存在すると主張。自身の周りには「年収『億』超えた人もいる」と明かし、夢がなくなったわけではないと強調した。



では、音楽業界で一番儲かるのは誰なのか。平井氏はその基準を「権利を保有しているかどうか」だと指摘する。権利には、作家などが持つ「曲の権利」と、より重要だという「会社の収益がその個人に帰属する権利」の2種類があるという。具体的には、個人として活動するよりも、自身がオーナーである「法人」として活動する方が、収益は桁違いに大きくなると解説。例として、大手レコード会社エイベックスの売上高が1000億円規模であるのに対し、トップアーティスト個人の年収は数億円程度である点を挙げ、個人と法人の収益規模の差を浮き彫りにした。結論として、音楽業界で最も儲かるのはアーティスト個人ではなく「法人」だと断じている。



最後に平井氏は、これから起業する人に向けて「世の中に唯一のサービスを作りたいんだ」といった壮大な夢を掲げる必要はないと語る。「営業の販路があること」や「LINEの返事が早い」といった基本的なビジネススキルの方が重要であり、「バイトの延長で会社をやる作戦」も有効だと提言。リスクを分散させながら事業を行うことの重要性を説き、動画を締めくくった。