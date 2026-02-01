ミラン、守護神メニャンとの契約延長を発表…フリー濃厚から一転して5年半契約を締結
ミランは1月31日、フランス代表GKマイク・メニャンとの契約延長を発表した。
今シーズン終了までだった契約の延長交渉は難航し、一時期はフリートランスファーでの退団が濃厚と見られていた。しかし、一転して2031年6月30日までの新契約を結んだ。
イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、“ロッソネリ”は30歳以上の選手に対しては例外とも言える高待遇を用意し、5年半契約に漕ぎ着けた。メニャンはポルトガル代表FWラファエル・レオンと並び、チーム内最高給の年俸最大700万ユーロ（約13億円）を受け取る模様だ。
現在30歳のメニャンは、2021年夏にリールからミランへ完全移籍加入。同年夏に退団したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ（現マンチェスター・シティ）の後釜として迎え入れられると、即座に“ロッソネリ”の守護神に定着した。これまで公式戦通算188試合でゴールマウスに立ち、2021−22シーズンのセリエA優勝などに貢献。キャプテンに就任した今季も、ここまで公式戦25試合で11回のクリーンシート（無失点試合）を記録している。
今シーズン終了までだった契約の延長交渉は難航し、一時期はフリートランスファーでの退団が濃厚と見られていた。しかし、一転して2031年6月30日までの新契約を結んだ。
イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、“ロッソネリ”は30歳以上の選手に対しては例外とも言える高待遇を用意し、5年半契約に漕ぎ着けた。メニャンはポルトガル代表FWラファエル・レオンと並び、チーム内最高給の年俸最大700万ユーロ（約13億円）を受け取る模様だ。