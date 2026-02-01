バレー界に突如舞い込んだ発表「なんですって！」「ちょ…マジで!?」 1年後の大舞台に衝撃
来年のSVリーグオールスター会場決定
バレーボールのSVリーグは来年1月30日に「SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27」をエスコンフィールドHOKKAIDOで男女同日に開催すると1月31日に発表した。ファンも歓喜している。
SVリーグはリリースで、エスコンフィールドでのオールスター開催理由を次のように説明した。
「SVLは競技を『観戦』するだけでなく、『一日を通して楽しむ』滞在型のエンターテインメント体験を創出することも重要なテーマとしています。 エスコンフィールド HOKKAIDO は、世界基準のボールパークとして観戦体験を重視した設計を備え、飲食・イベント・回遊導線が一体で機能する滞在型空間を提供できることから、SVLが掲げるテーマへの挑戦に相応しいと判断し、次回オールスターゲームズの開催地として選定いたしました」
体育館やアリーナではない球場でSVリーグを代表する選手が躍動する。突然の発表に、X上のバレーファンからは歓喜の声が上がった。
「ぬえーーーーー行きたい！ エスコンに！」
「ええええエスコンでSVリーグのオールスター？！」
「エスコンでバレー出来んのかい！すご！」
「1年あれば貯金できる、エスコンか………行くしかねぇな」
「なんですって！！！ エスコンで！！オールスター！！ これは絶対行かなければならんやつや！」
「え、ちょ…マジで！！？ エスコンでバレーが観れるの！」
1月31日に行われた今年の女子オールスター戦では、山田二千華がキャプテンとなった「TEAM NICHIKA」が、キャプテンの佐藤淑乃（ともにNECレッドロケッツ川崎）率いる「TEAM YOSHINO」に勝利。2月1日には同会場で男子のオールスター戦が行われる。
（THE ANSWER編集部）