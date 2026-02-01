来年のSVリーグオールスター会場決定

バレーボールのSVリーグは来年1月30日に「SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27」をエスコンフィールドHOKKAIDOで男女同日に開催すると1月31日に発表した。ファンも歓喜している。

SVリーグはリリースで、エスコンフィールドでのオールスター開催理由を次のように説明した。

「SVLは競技を『観戦』するだけでなく、『一日を通して楽しむ』滞在型のエンターテインメント体験を創出することも重要なテーマとしています。 エスコンフィールド HOKKAIDO は、世界基準のボールパークとして観戦体験を重視した設計を備え、飲食・イベント・回遊導線が一体で機能する滞在型空間を提供できることから、SVLが掲げるテーマへの挑戦に相応しいと判断し、次回オールスターゲームズの開催地として選定いたしました」

体育館やアリーナではない球場でSVリーグを代表する選手が躍動する。突然の発表に、X上のバレーファンからは歓喜の声が上がった。

「ぬえーーーーー行きたい！ エスコンに！」

「ええええエスコンでSVリーグのオールスター？！」

「エスコンでバレー出来んのかい！すご！」

「1年あれば貯金できる、エスコンか………行くしかねぇな」

「なんですって！！！ エスコンで！！オールスター！！ これは絶対行かなければならんやつや！」

「え、ちょ…マジで！！？ エスコンでバレーが観れるの！」

1月31日に行われた今年の女子オールスター戦では、山田二千華がキャプテンとなった「TEAM NICHIKA」が、キャプテンの佐藤淑乃（ともにNECレッドロケッツ川崎）率いる「TEAM YOSHINO」に勝利。2月1日には同会場で男子のオールスター戦が行われる。



（THE ANSWER編集部）