【「勝利の女神：NIKKE」 エード】 2026年10月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

DMM Factoryより、2026年10月に発売予定の1/7スケールフィギュア「『勝利の女神：NIKKE』 エード」。こちらは、Level Infiniteが運営するゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する、テトラライン「メイド・フォー・ユー」所属の「エード」を立体化したものだ。

今回はいつものメイド服姿で再現されているが、戦闘スタイルとは異なり、ゆったりと午後の紅茶でも楽しむかのようなおしとやかな雰囲気になっている。全体的なボリューム感も素晴らしく、ファンなら絶対に手に入れておきたいアイテムではないだろうか。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約260mmだ

全体的におしとやかな見た目をしている、こちらのエード。気品溢れる金色のメガネをかけており、こちらは金属パーツを使って再現されているほか、フレームだけではなく、しっかりレンズも入れられているのがわかる。

綺麗にまとめ上げられたヘアスタイルも上品に見える。頭の上にはメイドらしくフリルが付いたカチューシャを身につけているが、そちらを含めて複雑に編み上げられた髪型をうまくまとめている。黄色い大きな瞳で、優しく微笑みかけてくるような表情も魅力的である。

優しそうな表情だ

結構複雑なヘアスタイルになっているのがわかる

メガネのフレームは金属製だ

エードが身につけているメイド服は、スタイルとしては一般的な黒と白を基調にしたものだ。ウエストが引き締まっているため、大きな胸がより強調されているように見える。手にはティーカップを持っているほか、もう片方の手でスカート部分をつまみ上げているところもかわいらしい。

メイド服はかなり細かく作り込まれている

豊満なバストについつい目が行ってしまう!?

手には温かそうなティーカップを持っている

エードが身につけているメイド服は、クラシカルなスタイルになっており、フリルが付いた衣装が重ねられている。そちらもしっかりと再現していることで、全体的なボリューム感が生み出されているのだ。台座部分はシンプルで、こちらもレンガ風の上品なデザインが採用されている。

手でスカートを持ち上げているところの造形も見事だ

よく見ると、なぜかバーコードが描かれている

台座のデザインはシックだが作風に合っている

こちらの「『勝利の女神：NIKKE』 エード」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約の締め切りは3月18日までとなっており、まだまだ余裕がある。その前に自分の目で仕上がりを見ておきたいという人は、この機会にお店に足を運んでみることをオススメする。

