昨夏に日本代表デビューの26歳FWがドイツ１部へ完全移籍！クロアチアやベルギー、スペイン２部を経て欧州再挑戦
京都サンガF.C.が１月31日、FW原大智がドイツ１部ザンクトパウリへ完全移籍すると発表した。今後メディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定だという。ザンクトパウリにはMF藤田譲瑠チマ、DF安藤智哉が在籍しており、３人目の日本人選手となる。
191センチの長身ストライカー原は、1999年５月生まれの26歳。FC東京でプロ生活をスタートさせた後、イストラ（クロアチア１部）、アラベス（スペイン２部）、シント＝トロイデン（ベルギー１部）でプレーしており、２度目の欧州挑戦であり、初の５大リーグ挑戦だ。
京都には2023年夏から在籍し、2025年はＪ１で34試合５得点をマークした。また、同年夏のE-１選手権で日本代表デビューを飾った。
原は移籍に際し、次のようなメッセージを発信した。
「FCザンクトパウリに移籍することになりました。まずは２年半、本当にありがとうございました！サンガでは、辛いことも楽しいこともどちらも経験し、本当に闘うたびに僕の大好きなチームになりました。サンガならではの雰囲気があり、本当に居心地の良い、そして素晴らしい集団にいられたと感じています。
そんなチームを離れることは寂しさももちろんありますが、自分のヨーロッパで活躍するという夢を選ばせてもらいました。この選択をしたからにはサンガの選手で良かったと思えるようなプレーをして、また良い報告ができるよう全力で戦ってきます！本当に２年半ありがとうございました！また会える日を楽しみにしています！」
なお、ザンクトパウリ側の発表によれば、移籍金の発生しないフリーでの移籍になるようだ。
