なんと移籍金は36億円以上!? 22歳日本代表DFに欧州５大リーグクラブが熱視線か。“リーグ史上最高額”で引き抜きの可能性と現地報道
欧州５大リーグのクラブがコペンハーゲンの鈴木淳之介を注視しているようだ。デンマークメディア『Tipsbladet』が報じた。
22歳の日本代表DFは、昨夏に湘南ベルマーレからコペンハーゲンに完全移籍で加入。本来はCBを主戦場としていたなか、慣れない右サイドバックでの起用が増えても圧倒的なパフォーマンスを見せ、デンマーク国内で評価を高めていた。
そんななか同メディアによると、ついに外のクラブからも注目が集まっているようで、イングランド、ドイツ、スペイン、イタリア、フランスの５大リーグのクラブが鈴木に熱視線を送っているという。
将来的な移籍金については「2000万ユーロ（約36億7000万円）を下回ることはないだろうし、おそらくそれ以上になるはず」と予想。これが実現すれば、デンマーク１部リーグ史上最高額の移籍金になる可能性があるという。
また、「コペンハーゲンは今夏わずか900万クローネ（約２億2000万円）で鈴木を獲得した」と伝えられており、同選手がこのまま好調を維持すれば、クラブにとって非常に価値のある取引となりそう。なお、鈴木の契約は2030年夏まで残っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボール奪って持ち上がる！鈴木淳之介のバルサ戦プレー集
