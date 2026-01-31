なんとかは高いところが好き、なんて失礼な話。2024年に70周年を迎えた老舗デパート『大丸東京店』は、賢くツウな人ほど高いところを上手に活用していることをご存じでしょうか。どこも人が溢れかえる東京駅。そんな喧騒を忘れさせる癒しの穴場スポットをご紹介します。

【12階】名店揃いのフロアで高コスパ店を発見『鶏繁 大丸東京店』＠大丸東京店・レストランフロア

まず空腹を満たすなら12階のレストランフロアへ。和洋中の名店が揃うこちらで注目すべきは、新橋に本店を持つ老舗焼鳥店『鶏繁』。

多彩な部位で構成される焼鳥コースは、柔らかい岩手県産南部赤鶏にこだわった本店の味と職人技を楽しめる。日本酒からワインまで豊富な酒類を取り揃え、一杯やってこうか、なんて気分にもぴったり。

焼鳥コース（お通し・ミニサラダ・スープ付き）七本コース3800円、神泉・純米大吟醸1500円

時間がない多忙な方には「おやこ丼」もおすすめ。甘めのタレとぷりぷりのモモ肉、そして濃厚な卵が絡み、疲れた身体にジワリと染みるやさしい味を堪能できる。

『鶏繁 大丸東京店』カウンター席のほか、しっぽりと飲めるテーブル席も

［店名］『鶏繁 大丸東京店』

［電話］03-6269-9092

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、16時〜22時（21時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩すぐ

【8階】各フロアにある中からイチオシはココ『イノダコーヒ 東京大丸支店』＠大丸東京店・喫茶

ブレイクタイムには8階紳士服売場の奥に佇む『イノダコーヒ』を。

幼心を思い出すレトロな「プリンパフェ」は、昔ながらのプリンにフルーツがgてんこ盛り。食べ進めた先に現れる爽やかなレモンアイスの存在もうれしい。

プリンパフェ1400円

クラシカルで居心地の良い店内で、自分だけの時間を満喫して。

［店名］『イノダコーヒ 東京大丸支店』

［電話］03-3211-0033

［営業時間］10時〜20時（19時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩すぐ

【13階】ゆったり東京駅周辺の夜景を満喫できる『XEX TOKYO The BAR＆Cafe』＠レストランフロア

満を持して最上階に向かえば、ホテルのラウンジを思わせる大人の隠れ家バーがお目見え。眼前に広がる、駅舎越しの夜景、BGMはグランドピアノとシンガーによるライブ演奏。

デュワーズ2000円、季節のフルーツカクテル2800円

バーの奥には、本場のナポリピッツァを供するイタリアンと鉄板焼が隣接しており、ディナーの待ち合わせから、2軒目使いまで用途も自在。

お酒をゆったりといただきつつ、生演奏に耳を傾ければ、東京駅の喧騒なんて忘却の彼方。デートの切り札にも使える癒しのアドレスだ。

『XEX TOKYO The BAR＆Cafe』洗練された店内では毎日20時〜、21時〜、22時〜に生演奏がスタート

［店名］『XEX TOKYO The BAR＆Cafe』

［電話］03-6266-0065

［営業時間］11時〜23時（フード22時、ドリンク22時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩すぐ

※19時半以降、要ミュージックチャージ3000円

【1階】話題の最新スイーツ＠大丸東京店・食品フロア

甘党界隈の熱視線を一身に受けるホットスポットが、今秋リニューアルした1階「ほっぺタウン」。東京初上陸店舗や大丸東京店限定ブランドが続々とオープン、中には早くも行列が絶えない新店も登場。

今回は注目の新店から厳選した新・東京みやげの数々をご紹介。極上スイーツのためなら、行列だってなんのその!?

『モンブランTHE珀山』THE珀山モンブラン（2個入り）1890円

飲めそうなほどのとろとろ感を追求した新感覚モンブラン。ラム酒が香る洋栗クリームの中から、芳醇な和栗のソースがトロけるメルティな逸品は、登頂必至！10時、17時の限定販売。

『パティスリー アニヴェル』ガレット オ アニヴェル（5枚入り）1944円

ディズニーの物語を楽しむ大人のためのパティスリーからは、ガレットが登場。発酵バターの香りの中にフルーツの自然な甘みがフワリ。5枚に1枚の確率でミッキーのシュガーアートに出合える。

『FONDAN』のフォンダンサンド（5個入り）1350円

カリッと香ばしい薄焼きのラングドシャの中に、なめらかな生キャラメルが詰まったラングドシャサンド。とろける生キャラメルには、自家製生バターをブレンドし、心地よい濃厚な余韻を楽しめる。

［店名］『大丸東京店』1階・食品フロア

［電話］050-1782-0000（代）

［営業時間］10時〜20時

［休日］百貨店に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩すぐ

撮影／大西陽（鶏繁、XEX TOKYO、食品フロア）、星野真琴（イノダコーヒ）、取材／星野真琴

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

『おとなの週末』2026年2月号

