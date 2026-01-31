元CIAが明かした「白人の国・アメリカ」の終焉…「ワスプ（WASP）がつくった国」という物語が瓦解した今、アメリカはどう変質していくか

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈「非白人の挫折はわれわれ白人の責任」なのか…アメリカの「ポリティカル・コレクトネス」が生んだ「逆差別」の闇〉に引き続き、元CIAのグレン・カールが語る「白人支配の物語」の終焉と変質するアメリカについて詳しくみていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

ピューリタンの末裔

アメリカ東部マサチューセッツ州の州都ボストン。宗主国イギリスによる一方的な課税に抗議し、紅茶の詰まった箱を反英派が海に投棄した「ボストン茶会事件」をはじめ、豊かな歴史に彩られた古都である。

都心から小一時間ほど車で走ると、ダックスベリーの街並みが見えてくる。第35代アメリカ大統領ジョン・F・ケネディが夏の盛り、ヨットに興じたケープコッド湾を望む高級住宅地だ。

グレン・カールは中国系の妻や義母と共に、その一角に暮らしていた。緑園に囲まれた趣のある邸宅。64kgもあるという愛犬モホーク（モヒカン）が迎えてくれる。手入れの行き届いた調度の数々は「古き良きアメリカ」を感じさせる。

カールは1956年、ボストン近郊に生まれた。地元のハーバード大学へ進学。卒業後、首都ワシントンのジョンズ・ホプキンズ大高等国際問題研究大学院で学び、ヨーロッパ研究や国際経済学の修士号を取得した。

85年に中央情報局（CIA）入り。各国で情報・工作活動に携わり、ジョージ・W・ブッシュ政権期の2003〜07年、ホワイトハウスの国家情報会議で諜報分析に従事した。長年、米誌「ニューズウィーク」日本版のコラムニストを務める。

カールの先祖は「メイフラワー号」でアメリカにやって来た。古い慣習に縛られた英国国教会と決別し、信仰の自由を求めた清教徒（ピューリタン）ら100人余りを乗せ、1620年9月にイギリス南西部プリマスを出航した帆船である。

2ヵ月の航海を経て、メイフラワー号は11月にケープコッド半島に漂着する。ダックスベリーのカール邸からも程近い。乗船者の中には、カールの先祖5人がいた。「私は彼らの子孫なんだ」とほほ笑む。

清教徒らは漂着後、新天地の生活で自治と秩序を保つため、船内で一つの契約を交わした。有名な「メイフラワー・コンパクト」である。法治を約束した誓約書は、合衆国憲法の源流となった。

清教徒らは上陸後に北米入植の礎を築き、「ピルグリム・ファーザーズ（巡礼始祖）」と呼ばれる。そこは先住民の土地だったが、「入植者に限って言わせてもらうなら、私は『元祖アメリカ人』の血を引いている」とカール。

彼のようなヨーロッパ移民の末裔は、かつてはアメリカ合衆国の大多数を占めていた。「私が生まれた1956年、全人口に占める白人の割合は89%。ヒーローはジョン・ウェインで、初期の宇宙飛行士も皆、白い肌をしていた」

逆に言えば、白人以外の人々は圧倒的な人種的少数派（マイノリティー）だった。カールの通ったボストン近郊の高校には約2500人の生徒が在籍していたが、「アジア系は確か8人だった」という。

そのうちの一人が今の中国系の妻だ。カールによれば、高校生だった頃、中国系市民はボストンのチャイナタウン（中華街）に住むことはできたが、ダックスベリーのような上流地区の住人にはなれなかった。

カールが当時を回想する。「アジア系だけではない。ユダヤ系も差別を味わった。私の幼なじみは人種を理由にハーバード大への入学を認められず、一緒に進学できなかった。彼はユダヤ系の大学に入り、歯科医となった」

「理不尽極まりない話だが、かつてのアメリカの現実だ。この国はついこの間まで『白人』『アングロサクソン（英国系）』『プロテスタント（新教徒）』の『ワスプ（WASP）』がつくった国という物語（ナラティブ）の上に成り立っていたのだ」

瓦解した「物語」

しかし、カールが物心ついた頃、その「物語」が崩れ始める。黒人の権利拡大を訴えた新教バプテスト派の牧師マーチン・L・キングらの取り組みにより、公民権運動が大きなうねりを見せ始めたのだ。

アメリカ史に刻まれるその運動は1964年、人種差別を禁じ、黒人の選挙権を保障した公民権法として結実する。翌65年には投票権法が制定され、黒人の投票制限撤廃がさらに進んだ。

同じ年、改正移民法も成立する。先述の通り、移民の国別割当制を廃止し、非白人移民に門戸を開放した法律である。カールによれば、公民権法と改正移民法こそ、アメリカに「革命」をもたらした。

60年代半ばまで、アメリカは「白人の国」だった。カールが生まれた56年、全人口に占める白人の割合は89%だったことは既に述べた。「移民の国」とは言うものの、その内実は「ヨーロッパ系移民（白人）の国」だった。

最初はカールの先祖のように、イギリス人が入植した。程なくドイツ系の移民を受け入れるようになり、次いでイタリアなどの南欧、現在のウクライナを含む東欧のユダヤ人に扉を開いてゆく。

しかし、アジアや中南米からの移民は制限されていた。移民法の改正によって、ようやく誰でもアメリカに来られるようになった。公民権法と併せ、白人中心の世界が瓦解し始めたのだ。

「中国系の女性と結婚したこともあって、私は『ワスプの物語』の崩壊についてよく考える。個人的には進歩と捉え、歓迎しているが、（非白人の台頭を）快く思っていない者も少なくない」

現代アメリカの縮図

人種間のそうした摩擦を30年以上も前に予見していたのがアーサー・シュレジンガー・ジュニアだ。アメリカの著名な歴史家で、60年代にはジョン・F・ケネディの特別補佐官も務めた。著書『アメリカの分裂』でこう述べている。

「大量の移住は大量の敵対心を生み出す。よそ者に対する恐怖心は、最も本能的な人間の反応なのだ。……異なる言語を語り、異なる宗教を信仰し、民族起源を異にする人々が同一の政治的主権の下で生活するとき、一体そこに何が起こるであろうか」(注1)

シュレジンガーがこの書を著したのは91年。先述のテイラーが「アメリカン・ルネサンス」を立ち上げた翌年である。歴史家の慧眼は当時から、今に至る白人ナショナリズムの胎動と人種的分断を見抜いていたのだ。

テイラーの先祖は1635年、カールの先祖から15年遅れて新世界アメリカにやって来た。400年近い歳月を経て、テイラーはリベラルな宣教師の息子から白人ナショナリストに転向し、カールは中国系の妻と暮らす。

ともに1950年代に生まれ、それぞれエールとハーバードというアメリカを代表する名門大学で学んだ。2人の対照的な生き様は、「白人」と「非白人」がせめぎ合う現代アメリカの縮図でもある。

最近の統計によると、アメリカは3億4000万余りの人口のうち、中南米系を除くヨーロッパ系白人が57.8%。中南米系20%弱で、黒人12%余り、アジア系約6%という比率。白人はなお社会の多数派である。

しかし、2060年には44%程度にまで落ち込むと予測されている。人種的少数派（マイノリティー）だった移民らが過半数を占め、政治や経済界の支配集団が少数にとどまる「マジョリティー・マイノリティー」社会が到来する。

その変化にあらがうか、受け入れるか。それが2人の人生を分けている。個人の生き方にとどまらない。アメリカの政治を大きく左右する。テイラーはトランプを擁護し、カールは毛嫌いする。

トランプを支える白人ナショナリストはどんな世界観を抱いているのか。今しばらくテイラーの語りを聞いていこう。

