人生を変えるには何を心掛けるといいか。経営者の規格外さんは「絶対に手にしたいという渇望がなければ、どれだけ有用なノウハウや方法論を学んだところで、知的娯楽の域を超えられない。つまり目標設定は、すべてに先んじる」という――。

■「時間が経つほどに幸せになる」と定める

人生は「立てた問い」の

方向に向かってしか進まない

問いの力は偉大であり、人生は立てた問いの方向に向かってしか進まない。

私自身、長年にわたり「年齢を重ねるにつれて、人生で一番幸せといえる状態になるにはどうすればよいか」という最上位の問いを問い続けてきた。この問いに対する解を記し続けてきた結果、長い目で見て、たしかに「今が一番幸せ」という方向に人生は進んでいる。

もし「どうすれば金が儲かるか」という部分最適の問いをど真ん中に置くと、全体最適である「幸せ」を壊してしまう可能性がある。家族仲良くという部分最適もまた、金銭的な破綻によって長期的な不幸につながるかもしれない。

幸せを下支えする要素は、往々にしてトレードオフの関係にあるのだ。

こうした多重の矛盾を乗り越えることこそが、幸せの追求といえる。近視眼的な部分最適を追求すれば、人生トータルで不幸になる。ドラッカーが言う通り、「いかに優れた部分最適も全体最適には勝てない」。

ゆえに、これらの矛盾を乗り越える原動力となるのが、最上位の目標に「時間が経つほどに幸せになる」という抽象度の高い問いを定めること。

人生の成功は、この遠大な「最上位目標」をどれほど長く、明確に、力強く握り続けられるかにかかっている。

■その目標に強烈な臨場感はあるか

思考の深さと持続力は、

欲求の切実さに比例する。

要するに

「目標設定がすべてに先んじる」

今、掲げている目標の2倍、いや10倍という「現状の殻を破る目標」を寝ても覚めても思い続けている状態。これがすべての起点となる。

強烈な欲求と、実現を阻む高い壁を前にしたとき、脳内で

「どうすれば到達できるか？」

「こうすれば届くのではないか」

という自問自答が、かつてない頻度と強度で繰り返される。人間の想像力や発想力は、切実な問いに対して何としてでも解を導き出す力を持っている。

その力に従えば、世にある人やモノや情報といった資源の中から、何が何でも夢の実現に役立つ素材を探し出す。それらを組み合わせるうちに、目的は必ず果たされるようになっている。

しかし、多くの人はそこまで思考の密度が高まらない。それは「立てた目標に対する執着」が弱いからに他ならない。思考の深さと持続力は、欲求の切実さに正確に比例する。

要するに「目標設定がすべてに先んじる」のである。

絶対に手にしたいという渇望がなければ、どれだけ有用なノウハウや方法論を学んだところで、知的娯楽の域を超えられない。行動に移す情熱が湧かず、その他大勢から抜け出せない。

どれほど高い目標であっても強烈な臨場感があれば、やり方はその後に見つかる。やり方が分かれば実現させるところまで行動し続けるから、そこについて心配する必要はない。

■自分を作り変える最短最速の方法

自分の目標は自分に 100倍の重みで記憶されるが、

他人からは

100分の1程度にしか

認識されない。

両者の認識の差は体感的に1万倍

生まれ変わりたいなら、高い目標を掲げ、それを公言すること。

なぜなら、挑戦的な目標を掲げなければ、仮説を立て、集中し、検証し、行動に移すプロセスそのものが発動しないから。

高い目標なしに、高いレベルの行動が生まれるはずがない。

よく「目標を掲げるのは怖い」「公言するのは恥ずかしい」と耳にするが、正直、誰も他人の目標など気にしていない。

自分の目標は自分に100倍の重みで記憶されるが、他人の記憶は100分の1程度。両者の認識の差は体感的に1万倍。ならば、このギャップを利用すればいい。

どうせ誰も私のことなど気にしていないのだから、大きな目標を堂々と掲げ、公言し、その緊張感とプレッシャーを味方にして、全力で打ち手を仕掛ければいい。

このメカニズムを理解している人は、公言し、挑戦し、行動し続ける。その結果、達成することもあれば、届かないこともあるかもしれない。

だが、目標すら持たない人よりも圧倒的な速度で成長し、生まれ変わっていくことだけは間違いない。これこそが、自分を作り変える最短最速の方法。

私はこのやり方で自分にプレッシャーをかけ、何度も人生を作り変えてきた。だからこそ、再現性が高く、信頼に足る方法論だと断言できる。

■心が震える存在に出会った瞬間が出発点

「どんな存在になりたいか」を

明確にすることが

キャリア形成の第一歩

キャリア形成において本当に重要なのは、方法論を学ぶことではない。もちろんそれも大事だが、それ以上に重要なのが「どこに向かいたいのか」という強い想い。

できる限り目線を上げ、理想のキャリア像を心に描き続ければ、やり方については後から、どうにでもなる。

方法論に意味はあるが、それは志や理想像があって初めて力を持つ。

情熱なき状態で学ぶ方法論は実行に移されない。ゆえに、理想像を問い続け、更新する営みこそがキャリア戦略の「要」となる。

にもかかわらず、焦りを覚えて情報を詰め込み、消化不良を起こしている人が多いように見受けられる。

特に若い時期で求められるのは、寺山修司（歌人・劇作家）の言葉を借りるなら「書を捨てよ町へ出よう」の精神といえる。やり方についてはいったん脇に置き、人と出会い、対話を重ね、直感や感性を研ぎ澄ますといい。

「この人の背中を追いかけたい」「こんな風になりたい」と心が震える存在に出会った瞬間こそが、キャリア形成における真の出発点となる。

出会いと対話を重ねて練り上げられた未来像は、困難に立ち向かう勇気を与えてくれるアンカー（錨）となってくれる。

■地下で積み上げた思考や試行錯誤は力になる

「どんな物語を信じて

生きているか」に導かれ、

紡がれるのが人生

人生で期待する成果を上げ、前向きに生きていく要諦は、苦難に直面した際の「意味づけ」、すなわち物語化に尽きる。

困難や逆境に足踏みしているときに感じる「周回遅れ」感は、単なる錯覚。

苦しんでいる時期は、大木が地下に広大な根を張るのと同様に、目に見えない準備を重ねている期間と捉えるべきである。

地下で積み上げた思考や試行錯誤こそが、後に人生を一変させる力に転化する。

重要なのは、今の苦しみをどのように解釈するかにある。ただ苦しみとして受け止めるのではなく、「これは未来の飛躍のための根を張る時期だ」と物語化すること。

この解釈の違いが、人生の軌道を決定づける。

物語を書き換える行為は、現状の絶対肯定につながる。「この経験が未来の糧になる」と言い聞かせれば、どんな困難も希望へと変わり、希望は行動を生み出す。

人生の中盤以降に飛躍した人の多くは、苦難を苦難として捉えるのではなく、「未来を準備している最中」として受け止めている。

今、苦しい人は、その経験を「自分に力を与える物語」として解釈し直すといい。信じる物語さえ変えれば、人生はいつからでも、いくらでも良くできるようになっている。

■ゲームも人生も、ここからが本番

20代後半から30歳前後に訪れる

「クォーターライフ・クライシス」は、

誰もが必ず通る道

「もう28歳だ、何を始めても手遅れかもしれない」と悲観する人がいるが、これは極めてもったいない。この20代後半から30歳前後に抱く焦りは、「クォーターライフ・クライシス」と呼ばれる。

肥大化した自意識と現実とのギャップにより焦燥感がピークに達する時期ともいえる。しかし、この焦りに引きずられて意欲や行動力を失い「ゲームセット」と勘違いした瞬間、未来の可能性を自ら閉ざし、本当に人生を終わりに導いてしまうこととなる。

長い目で見れば、人生100年時代における20代までの期間は、人生における「チュートリアル（操作説明）」のフェーズにすぎない。社会のルールを体得し、己の適性を知るための助走期間であり、真のゲームはこのあとから始まる。

にもかかわらず、「人生終わった」などと嘆くのは、思い違いも甚だしい。ゲームも人生も、ここからが本番。訓練期間でうまくやれなかったとしても、悲観する必要など一切ない。

私自身もチュートリアルは失敗続きであったが、その後の本番では、初期の失敗によってもたらされた緊張感を逆に味方につけ、かえって上手に人生をプレイできるようになった。

誤った思い込みによって、未来の可能性を閉ざしてはならない。

