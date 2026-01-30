茨城県つくば市の筑波大学に在籍する秋篠宮家の長男、悠仁さま。かねてより大学近辺での一人暮らしの意向があると宮内庁が明らかにしていたとおり、先日、悠仁さまが暮らす物件が報じられた。

【写真】大学のサークルでスキー合宿を楽しまれた悠仁さま。キャンパスを自転車で移動する姿も

広さは30平方メートル前後、家賃は月5万〜6万円と推察される「庶民的マンション」で、オートロックと防犯カメラが設置されているとはいえ「皇族が住んでいるとはとても思えない」ものだという。

皇室や日本史に関する著書の多い歴史エッセイストの堀江宏樹氏は、悠仁さまのお部屋についてこう評する。

「単身生活者の部屋としては手頃な広さと見えるかもしれませんが、24時間体制の監視カメラと警備に守られている分、ものすごく息苦しい生活になっているのではないでしょうか。

昭和初期に、東京から京都に引っ越して京都大学に通った久邇宮家の邦英王という皇族（1931年に皇籍を離脱）がいらっしゃいます。進学にあたり、邦英王を養育していた東伏見宮家はわざわざ京都に広大な山荘を建てました。その建物を引き継いだのが、現在の高級料亭『吉田山荘』なんです。

邦英王に用意された環境の伸びやかさに比べると、いくら安全と引き換えだとはいえ、悠仁親王の監視体制と30平方メートルの居室は、現代の皇位継承者が直面している息苦しいまでの責任と行動上の制約を思わせます」

「警護室直通」だった皇族も

大学進学に伴って東京を離れた例でいうと、天皇陛下もそのお一人。1983年から1985年までイギリスのオックスフォード大学マートン・カレッジへ留学されていた。

「ご自身の著書『テムズとともに ―英国の二年間―』（紀伊國屋書店）によると、天皇陛下（当時は浩宮さま）が過ごしたお部屋は学生寮の最上階の端に位置し、8畳ほどの書斎に続いて寝室と、独立した浴室を備えたお部屋でした。ほかの学生は浴室が共用であること、さらに扉を開けると『警護室直通』であった点などから、日本の皇族として一般学生以上の特別待遇を受けていたことがうかがえます。

ただ、洗濯などはご自身で苦労しながらも行っていたそうですよ。個人宛の郵便受けに日本の旅行客からの手紙が投げ込まれていたというエピソードもあり、現在の厳重な警備体制からすれば考えられないほど牧歌的な開放感がありますね」（同前）

三笠宮家の彬子さまも、同じくマートン・カレッジで学んだ。2010年に哲学博士を取得されている。

「彬子さまは二度留学していますが、二度目は護衛にあたる側衛がいない、正真正銘の一人暮らしを経験されました。そもそも女性皇族の留学は、短期間の語学研修や文化体験がこれまでの主流。しかし、彬子さまは『学位取得（博士号）』を目的とした本格的な留学に挑戦された、初めての女性皇族です。その流れで、側衛がいない生活というご決断もなさったのでしょう。

天皇陛下以上に彬子さまは皇族特権のない一人暮らしをなさったようです。ご著書『赤と青のガウン オックスフォード留学記』（PHP文庫）によると、やはり外国の洗濯機の操作に戸惑ったり、スーパーのレジで苦労したり、生活のトラブルのすべてを自己判断で解決せねばならない暮らしが新鮮だったようです」（同前）

住まいにおける「自由さ」がない

悠仁さまも、マンションの近隣にあるスーパーマーケットでの買い物や自炊をなさっているという。

「悠仁さまも国内留学といえる形なのですが、国外に留学なさったお二方に比べると格段に住まいにおける『自由さ』がないような気がして、少しお気の毒です。自由は、人の健全な成長にもっとも必要な要素だと思いますので」（同前）

大学ではバドミントンサークルの一員としてキャンパスライフを楽しんでいる様子も伝えられている。公務と学業で多忙を極める中でも、大学生らしい時間が過ごせるといいのだが……。