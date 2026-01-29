¤Ê¤¼¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖTACO¼è°ú¡×¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤ËºÝ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ÔÆ°¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë²¤½£³Æ¹ñ¤Ë10%¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¿ôÆü¤Ë¤·¤Æ¤½¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÅ±²ó¤·¡¢ºÆ¤Ó¹ñºÝ¼Ò²ñ¤òÊò¤ì¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û2026Ç¯ÁíÁªµó¡¢»Ô¾ì¤Ï¡Ö¹â»ÔºâÀ¯¡×¤ò¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤«
¡¡²¿²ó¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖTACO¼è°ú¡×¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¡¡TACO¡ÊTrump Always Chickens Out¡Ë¼è°ú¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÙèÙé¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢1ÅÙ¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤±¤¿¡×¼çÄ¥¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÂÅ¶¨ÅÀ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æ±»á¤Î³°¸ò¼êË¡¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¾Þ»¿¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¼êË¡¤ÏºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¤Ê¬¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤òº®Íð¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿¸ò¾ÄÁê¼ê¤ÎÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ó¤Ê¡ÖÍÄÃÕ¤Ê¼êÃÊ¡×¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¹Í»¡¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÂçÅýÎÎ¼«¿È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀ¯¸¢´´Éô¤Î¡Ö°Õ»Ö¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Æ±»á¤ò¿ÀÍÁ¤ËÃ´¤®¤Ê¤¬¤é¡¢2026Ç¯½©¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤ò·Þ¤¨¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤¬¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¶¦ÏÂÅÞ¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥ì¥Ã¥É¡ÊÂçÅýÎÎ¡¦¾å±¡Â¿¿ô¡¦²¼±¡Â¿¿ô¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤ÇÌ±¼çÅÞ¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÀªÎÏ¤µ¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¶¦ÏÂÅÞ¤Î¾¡Íø¤ÎÍýÍ³¤¬´äÈ×»Ù»ý¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×Íê¤ß¡×¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¶¦ÏÂÅÞ¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤é¤·¤¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÁª¤¬Ìµ¤¤¥È¥é¥ó¥×»á¼«¿È¤Ï¡ÊÇ¤´ü¤ÏºÇÂç2´ü¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¥ì¡¼¥à¥À¥Ã¥¯¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤ì¤«¤éºÇ¸å¤Î2Ç¯¤ò¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç´Ó¤ÄÌ¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆÇ¤´üËþÎ»¤¬Ë¬¤ì¤ÆÈà¼«¿È¤¬Âà¾ì¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤±¤¿¥Ä¥±¡×¤ò»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤ï¤á¤ÆÂ»¼º¤ÎÂç¤¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£