「もう手遅れかも」と諦めるのはまだ早い？歯科医が解説するインプラント治療の劇的変化
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
歯科医師の木村隆寛氏が運営するYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「【閲覧注意】インプラントを使って歯が歯周病でグラグラな患者様を治療したケースをご紹介！インプラントでお顔やお口の印象が劇的に変化した症例を複数紹介いたします」と題した動画を公開。歯をほとんど失ってしまった患者様でも、インプラント治療によって劇的に口元や顔の印象が改善する症例を複数紹介した。
動画で木村氏は、歯が1本もない患者様や、残っている歯もグラグラで噛み合わせが崩壊してしまった重度の症例を提示。こうした患者様に対し、最少4本のインプラントですべての歯を支える「オールオン4」という治療法を適用したケースを解説した。この治療の大きな特徴は、手術当日に仮の歯まで装着できる点にある。木村氏は「1日でも歯がない日があると嫌じゃないですか」と語り、患者様が歯のない期間を過ごさずに済むよう配慮していると述べた。
治療は眠ったような状態になる麻酔を用いて半日ほどかけて行われ、手術後にはすぐに新しい歯が入るため、患者様は食事や会話に困ることがないという。動画では、治療によって口元が整い、表情が明るくなった患者様の姿が紹介された。木村氏によると、見た目の改善だけでなく、しっかり噛めるようになることで栄養状態も良くなり、「少しふっくらされる」といった健康面での良い変化も見られるとのことだ。
さらに木村氏は、「すんごい落ちちゃってる人ほど、むしろすごい困ってて」「そういう人の方がインパクトは大きい」と指摘。長年、歯の問題で悩み、他のクリニックで高額な治療費を提示されたりしてきた重度の患者様ほど、インプラント治療による生活の質（QOL）の改善効果は大きいと語る。恐怖心や費用面でハードルはあるものの、それを乗り越えることで得られる価値は非常に大きいと強調した。
YouTubeの動画内容
