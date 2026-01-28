この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「衆院解散選挙に注目！れいわ！社民党！選挙でどうなる？」と題した動画を公開。間近に迫る可能性のある衆議院選挙をテーマに、各政党の政策実現能力や有権者の政治意識について持論を述べた。

動画の冒頭で竹田氏は、視聴者から寄せられた「社民党やれいわの予算書を見たい」というコメントを紹介。これに対し、れいわ新選組が記者会見で「掲げた政策で何が実現できましたかという質問に何も答えられませんでした」という事実を指摘し、政策の実現性に疑問を呈した。その一方で、「今まで政治に全く興味がなくて誰がなってもいいやぐらいの考えでしたが、有権者だと自覚を持たないといけないんだってなりました」という視聴者のコメントを取り上げ、政治への関心が高まっていることに肯定的な見解を示した。

さらに、大分県在住の視聴者からの「岩屋（毅元防衛大臣）にあいつには負けてほしい」「自民でも本当に左翼系の人はいらないと思ってます」という辛辣な意見を紹介。かつて社会党の村山富市元首相を輩出した大分県の政治的土壌に触れつつ、保守層の中にも与党議員に対する厳しい視線がある現状を解説した。

動画の終盤では、政治に興味を持ち始めた視聴者からの声に感謝を伝え、「有権者としての自覚」を持つことの重要性を改めて強調。国民一人ひとりが主体的に政治に関わる必要性を訴えかけ、締めくくった。

