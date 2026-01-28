＜大相撲初場所＞東京・両国国技館

【映像】国歌斉唱、安青錦の背後に人気タレントの姿

大相撲初場所は25日、大関・安青錦（安治川）が優勝決定戦で前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで退け、2場所連続Vを飾った。場所中は多くの著名人が観戦に訪れて話題を呼んだが、それは連覇を達成した安青錦の国歌斉唱のシーンも例外ではなかった。感極まる安青錦の背後にチラチラと映り込む人気タレントの姿にファンから「まさかの」「そこにいたんかいw」「あれ、歌ってる」などツッコミが相次ぐ一幕があった。

安青錦の優勝は新大関としては2006年夏場所の白鵬以来の快挙。さらに大関昇進場所と新大関場所での連覇は、1937年の双葉山以来、じつに89年ぶり、史上2人目の偉業という日本相撲史に刻まれる瞬間となった。

その後、国歌斉唱の場面で注目のシーンは起こった。カメラが感極まった様子で「君が代」を口ずさむ安青錦の表情をアップで捉えた。新大関の誠実な人柄が伝わる感動的なシーンだったが…ファンの視線はその“背後”にも釘付けとなった。安青錦のすぐ後ろ、向正面の溜まり席に、人気タレントでミュージシャンの、はなわが映り込んでいたのだ。

厳かな国歌斉唱の場に、歴史の証人として直立不動で立ち会うはなわの姿。まさかの表彰式での「共演」という奇跡的なアングルに、ABEMAの視聴者からは「あれ、歌ってる」「はなわｗ」「まさかのはなわ」「神アングルすぎる」といった反響が続々と寄せられた。

熱狂の15日間を終え、ファンの間には“相撲ロス”が広がっている。3場所連続、大関としては2場所連続優勝での綱とりにも期待がかかる安青錦。大注目の大相撲三月場所は8日（日）よりエディオンアリーナ大阪で開催される。（ABEMA/大相撲チャンネル）