GR MR2に熱視線！ ユーザーから期待の声続々

トヨタが新たに「GR MR2」という名称を商標登録したことが明らかになり、スポーツモデルの今後の展開に注目が集まっています。

GRシリーズは「GRヤリス」や「GRスープラ」のように、高性能スポーツモデルに用いられる名称として知られています。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「MR2 CG」を画像で見る（77枚）

今回の商標は、かつての「MR2」を想起させるネーミングでもあることから、ユーザーの間では早くも期待や憶測が広がり、大きな反響を呼んでいます。

MR2は、1984年に初代モデルが登場した国産初の量産ミッドシップ2シーターとして知られています。ミッドシップレイアウトは本来スーパーカーに採用される構造で、車両中央にエンジンを配置することで高い運動性能を得られる一方、コスト面が課題とされてきました。

しかしMR2は、当時のカローラのコンポーネンツを前後逆に配置するという大胆な手法でMRレイアウトを成立させ、既存部品を活用することで手の届く価格帯を実現したことが大きな特徴でした。

この「既存コンポーネンツを活かしてミッドシップを成立させる」設計思想は後継モデルにも受け継がれ、2代目は「セリカ」、3代目「MR-S」は「ヴィッツ」系の部品を流用することで、現実的な価格設定を維持してきました。

こうした歴史を踏まえると、GR MR2もGRブランドの高性能を備えつつ、既存パーツを組み合わせて価格を抑える方向性が考えられます。

実際、トヨタはすでにGRヤリスをベースに、ミッドシップ＋4WDを組み合わせた「GRヤリス Mコンセプト」をスーパー耐久に投入しており、ミッドシップ車の開発が進んでいることが確認できます。

GRヤリス Mコンセプトには、標準で400PS、最大600PSも視野に入るとされる2リッター直列4気筒「G20E」型エンジンが搭載されています。

また、GRスープラのようにグレードごとにパワーユニットを分け、上位にG20E型、エントリーにG16E型を設定する構成を採用した場合、GRヤリスに近い価格帯での展開も可能になるとみられます。

※ ※ ※

こうした動きを受けて、ユーザーからは「ワクワクする」「期待しかない」「絶対欲しい」といった声が寄せられています。往年のMR2を知る層から若いスポーツカーファンまで、幅広い層が期待を寄せている様子がうかがえます。

GR MR2が今後どのような形で姿を現すのか、引き続き動向が注目されます。