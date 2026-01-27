アメリカのDJ機器メーカー RANEが、モーター駆動プラッターを搭載したオールインワンDJシステム「SYSTEM ONE」を発表しました。

アナログ盤のように回転するプラッター

Image: RANE

SYSTEM ONEは7.2インチのアルミ製のモーター駆動プラッターを2基備え、アナログターンテーブルのように回転するデッキに触れながらプレイすることが可能です。スクラッチや頭出しも、アナログっぽくプラッターを回せばOK。トルクもなかなか強めで、立ち上がりも良いようです。

Image: RANE

ディスプレイはフルカラーでタッチインターフェース対応。画面が7インチと大きめなので、さまざまな情報を同時表示できます。この大型ディスプレイと同社独自のEngine DJソフトウェアによって、PCを介さずにスタンドアローンとしてプレイできるほか、近日中にSerato、Algoriddim djay、Virtual DJといった主要ソフトにも対応する予定です。

Image: RANE

また、ステム機能でボーカルやドラムなどのパートを瞬時に分離・操作でき、トラックを分解しながら再構築するなど、多彩なプレイが楽しめます。パッドを駆使したエフェクトプレイのほか、SoundSwitchによる照明コントロールにも対応しています。

大きめのプラッターが搭載されているだけに、サイズが大きく重さも13.33kgと持ち運びはたいへんですが、音質もプレイアビリティもプロユースに十分耐えるクオリティです。発売日や価格は近日アナウンスされる予定です。

Source: RANE