近江鉄道（滋賀県）とJR西日本は、2026年3月1日から近江鉄道線全線で交通系ICカード「ICOCA」のサービスを開始すると発表しました。

これまで導入準備が進められてきたICOCAシステムがいよいよ始動。近江鉄道線の利便性が大きく向上します。ICOCA Web定期券サービス「iCONPASS」やポイントサービスの導入に加え、西日本エリア初となるこどもICOCA利用時のこども運賃「1乗車10円」も実施されます。

3月1日スタート 全線でICOCA利用可能に

サービス開始日は2026年3月1日（日）。対象路線は近江鉄道線全線（米原駅〜貴生川駅、高宮駅〜多賀大社前駅、八日市駅〜近江八幡駅）です。

各駅および電車内にIC改札機（入場機・出場機）が設置され、手持ちのICOCAをタッチするだけで運賃の自動精算が可能になります。なお、PiTaPaのポストペイ機能は利用できません。

「iCONPASS」やポイントサービスも導入

ICOCA導入にあわせて、Web定期券サービスやポイント還元など、新しいサービスも始まります。

定期券はスマホで購入「iCONPASS」

JR西日本が提供するICOCA Web定期券サービス「iCONPASS（アイコンパス）」が導入され、定期券のWeb購入が出来るようになります。近江鉄道線とJR西日本の定期券を1枚のICOCAにまとめることも可能。払いもどしや継続購入もオンラインでできるほか、通学証明書をアップロードすれば通学定期券も購入することができます。

「iCONPASS」での定期券発売は2026年2月24日（火）から。なお、3月・4月に購入される方を対象に、抽選でQUOカードが当たる定期購入者プレゼントキャンペーンも実施予定です。

利用額に応じてポイント還元

「WESTERポイント（チャージ専用）」サービスも始まります。近江鉄道線の運賃として、チャージ残額から月間3,000円を超えて利用した場合、その超過分の10％がWESTERポイントとして翌月に付与されます。

貯まったポイントはチャージすることで、電車やバス、買い物などに利用可能です。利用には事前のWESTERポイント利用登録が必要です。

子どもICOCAで1乗車10円

西日本エリア初の取り組みとして、「こどもICOCA」などの小児用交通系ICカードで近江鉄道線に乗車した場合、運賃が一律「1乗車10円」となります。

チャージ残額不足などでタッチできない場合は通常運賃が必要となりますが、子育て世代には嬉しいサービスとなりそうです（近江鉄道はこれまでも夏休み期間などに「こども10円1デイパス」を発売していました）。

こどもICOCAは近江鉄道線の駅係員のいる駅の窓口で購入できます。購入時にはマイナンバーカードなどの公的証明書を提示する必要があります。

紙のきっぷは終了へ 駅の営業体制も変更

ICOCAサービスの開始に伴い、駅での「紙のきっぷ」の発売は終了となります。

現金利用時は整理券方式に

今後、現金で乗車する場合は、駅または車内の整理券発行機で整理券を取り、降車時に運賃箱へ現金と整理券を入れる（または駅係員に支払う）「整理券方式」に統一されます。

普通回数券や昼間割引回数券の発売も終了しますが、現在お持ちの回数券は有効期間まで利用できます。信楽高原鐵道との連絡定期券・連絡乗車券の発売も終了です。なお、身体障がい者割引などの特殊割引乗車券は、駅係員のいる駅では紙のきっぷで発売します。

窓口営業時間の変更

ICOCAの購入やチャージ、定期券の払い戻しなどは、彦根駅・八日市駅・貴生川駅・近江八幡駅の窓口で取り扱われます。これに伴い、各駅の窓口営業時間も見直されます。

企画乗車券のラインナップも見直し、発売はWebへ移行

近江鉄道線の企画乗車券については、利用状況にあわせてラインナップの見直し・価格改定が行われます。発売方法も一部を除き窓口からWeb発売に変更となります。

たとえば近江鉄道線が1日乗り放題になる「1デイスマイルチケット」は、発売額がおとな1,500円／中高生1,000円（現行おとな900円／こども450円）に値上げ。発売方法はWeb（iCONPASS）・アプリ（RYDE PASS）に。利用条件はこれまでの「金土日祝日のみ利用可能」から「毎日利用可能」に緩和されます。

このほか、近江鉄道線・信楽高原鐵道線が1日乗り放題になる「びわこ京阪奈線フリーきっぷ」なども見直しが入ります。

近江鉄道線「ICOCA」概要

【サービス開始日】2026年3月1日（日）

【対象路線】近江鉄道線全線

【主なサービス】

・ICOCAおよび全国相互利用対象の交通系ICカードでの乗車

・ICOCA Web定期券サービス「iCONPASS」

・WESTERポイント（チャージ専用）サービス

・小児用ICカード利用時の運賃1乗車10円

【注意事項】

紙のきっぷ、普通回数券等の発売終了

現金利用時は整理券方式に統一

企画乗車券の見直し

ICOCA導入により、キャッシュレスでスムーズな乗車が可能になる近江鉄道。地元利用者だけでなく、観光で訪れる人にとっても利便性が高まりそうです。

（画像：JR西日本・近江鉄道）

