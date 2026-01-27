「FXならGMO外貨♪」谷まりあさんと踊りたくなる！ 新CMはラテンテイストでハッピー全開

マラカスを手に、笑顔で踊る谷まりあさんにくぎづけ！

ダンサーたちと息ぴったりのパフォーマンスを披露

撮影の裏側を収めたメイキング映像も見逃せない！

2026年がスタートし、「何か新しいことを始めたいな」と思っている人はいませんか？日々の生活や将来を考える中で、最近気になるのが物価高とお金の話。お金について考える機会が多い今、FX（外国為替証拠金取引）に興味を持つ人は少なくないかもしれません。そんなとき目に入ったのが、「GMO外貨」の新CM。画面いっぱいに谷まりあさんと大勢の人たちが踊る、踊る！ そして気づけば耳に残る、ラテンテイスト全開の音楽。お金に関するCMって、ちょっと真面目なイメージがあったんですが、これは見ていると不思議と陽気な気分に。編集部でも注目したこのCM、その内容をさっそく見ていきましょう！GMO外貨は、GMOインターネットグループに所属する、FXサービスを提供する会社。「少額から取引可能」、「豊富な品揃え」、「使いやすい取引ツール」、「充実のサポート体制」など、たくさんの魅力があります。本番さながらの環境で、FXを無料でデモ体験することも可能なので、初心者が安心して始めやすいことも嬉しいポイント。そんなGMO外貨の魅力を伝えているイメージキャラクターが、モデルやタレント、女優と多方面で活躍する谷まりあさん。Instagramは352万人超えのフォロワー数があり、スタイルアイコンとして年代や国籍を問わず支持されています。前回に引き続き、今回の新CMでも谷さんが出演。フェスを楽しむ人々の真ん中で踊っている姿が、とても可愛いんですよ。マラカスを手に楽しそうで、その笑顔を見ていたら何だかハッピーな気分になってきます♪生き生きとした表情や、明るくノリのよいリズムにあわせたダンスを通じて「FXならGMO外貨」というメッセージを表現している谷さん。フェスの雰囲気と、踊っている人たちが陽気すぎて「GA GA GAIKA♪」というフレーズが頭の中でリピート・・・気づくと口ずさみ、ちょっと体もノってくる感じ！「まりあのおすすめ」という一言のあとには紙吹雪が舞い、ダンスが最高潮に。最後には、谷さんが大きな瞳でこちらを見つめて「ちゃ〜んと覚えてね」と私たちに呼びかけます。「FXならGMO外貨」ですよね、谷さんのおすすめですし、もちろん覚えましたよ！ここで、CMの撮影エピソードもご紹介します。舞台はフェスをイメージしたカラフルな街で、陽気な音楽に包まれながら開催されているのが、その名も「GAIKAフェス」！谷さんは、色鮮やかなロングスカートに大振りのフリンジが印象的な、カジュアルな装いで登場。撮影中、動きにあわせてフリンジが揺れて、現場はより華やかな雰囲気に。このCM、ダンサーやエキストラのみなさんもいい笑顔をしているんです。きっと楽しい撮影だったのでは？と想像していたら、まさにその通り！谷さんがいると周りの空気がパッと明るくなり、親しみやすい人柄も相まって、出演者たちの距離がぐっと近づいていく。そして、現場に自然な一体感が生まれていたそうです。「GAIKA♪GAIKA♪」と、一緒に歌って踊りたくなる音楽は、CMでしか聴けないオリジナル楽曲。音楽が流れると、リズムに乗って体が自然に動き出し、谷さんが思わず口ずさんでしまう場面も。現場は終始、和気あいあいとした雰囲気に包まれていたそうですよ！メインとなるダンスシーンでは、谷さんがすぐ後ろで踊る4人のダンサーと息のあったパフォーマンスを披露。楽しさ全開、そして息ぴったりで、見ているこちらまでノリノリになる躍動感あふれるダンスシーンに、ぜひ注目してくださいね！YouTubeでは、撮影の裏側を収めたメイキング映像を公開。CMでは収まりきらなかった谷さんの魅力が満載なので、今すぐチェック！ ここでしか見られないナチュラルな可愛さは必見です♪ラテンテイストの音楽にあわせて谷まりあさんが踊る、一度見たら忘れられないGMO外貨の新CM。将来のお金について考えたいときは「FXならGMO外貨」を合言葉に、明るい気持ちで前へ進めたらいいですね！【GMO外貨】谷まりあ出演CM 「GAIKAフェス!」〜30秒