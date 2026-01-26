[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇114銘柄・下落75銘柄（東証終値比）
1月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは213銘柄。東証終値比で上昇は114銘柄、下落は75銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は47銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは17銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6327> 北川精機 1360 +300（ +28.3%）
2位 <3070> ジェリビンズ 138 +21（ +17.9%）
3位 <4973> 日本高純度 4860 +700（ +16.8%）
4位 <1786> オリエン白石 472.1 +51.1（ +12.1%）
5位 <7603> ジーイエット 318 +33（ +11.6%）
6位 <130A> ウェリタス 521 +42（ +8.8%）
7位 <3168> ＭＥＲＦ 1135 +81（ +7.7%）
8位 <4199> ワンプラ 1540.5 +82.5（ +5.7%）
9位 <6988> 日東電 3789 +161（ +4.4%）
10位 <1930> 北陸電工 1600 +60（ +3.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8714> 池田泉州ＨＤ 700 -131（ -15.8%）
2位 <4351> 山田債権 998 -65（ -6.1%）
3位 <5259> ＢＢＤイニシ 1420 -83（ -5.5%）
4位 <7918> ヴィアＨＤ 103 -6（ -5.5%）
5位 <2666> オートＷ 164 -8（ -4.7%）
6位 <7366> りたりこ 1204 -58（ -4.6%）
7位 <6200> インソース 776 -33（ -4.1%）
8位 <7373> アイドマＨＤ 2105 -81（ -3.7%）
9位 <7162> アストマクス 210 -7（ -3.2%）
10位 <4564> ＯＴＳ 21.3 -0.7（ -3.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6988> 日東電 3789 +161（ +4.4%）
2位 <6954> ファナック 6555 +161（ +2.5%）
3位 <7453> 良品計画 3110 +73.0（ +2.4%）
4位 <6506> 安川電 4990 +55（ +1.1%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2355 +24.0（ +1.0%）
6位 <4385> メルカリ 3289 +29.0（ +0.9%）
7位 <6702> 富士通 4062 +25（ +0.6%）
8位 <6857> アドテスト 23700 +125（ +0.5%）
9位 <3402> 東レ 1140 +5.5（ +0.5%）
10位 <7272> ヤマハ発 1174 +4.5（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1801> 大成建 15184 -236（ -1.5%）
2位 <6146> ディスコ 66137 -363（ -0.5%）
3位 <9843> ニトリＨＤ 2751 -15.0（ -0.5%）
4位 <3405> クラレ 1642.5 -8.0（ -0.5%）
5位 <9021> ＪＲ西日本 3145 -14.0（ -0.4%）
6位 <6758> ソニーＧ 3537 -9.0（ -0.3%）
7位 <8308> りそなＨＤ 1775 -4.5（ -0.3%）
8位 <8766> 東京海上 5665.1 -12.9（ -0.2%）
9位 <6472> ＮＴＮ 369.7 -0.8（ -0.2%）
10位 <6902> デンソー 2130 -4.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース