　1月26日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは213銘柄。東証終値比で上昇は114銘柄、下落は75銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は47銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは17銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6327>　北川精機　　　　　 1360　 +300（ +28.3%）
2位 <3070>　ジェリビンズ　　　　138　　+21（ +17.9%）
3位 <4973>　日本高純度　　　　 4860　 +700（ +16.8%）
4位 <1786>　オリエン白石　　　472.1　+51.1（ +12.1%）
5位 <7603>　ジーイエット　　　　318　　+33（ +11.6%）
6位 <130A>　ウェリタス　　　　　521　　+42（　+8.8%）
7位 <3168>　ＭＥＲＦ　　　　　 1135　　+81（　+7.7%）
8位 <4199>　ワンプラ　　　　 1540.5　+82.5（　+5.7%）
9位 <6988>　日東電　　　　　　 3789　 +161（　+4.4%）
10位 <1930>　北陸電工　　　　　 1600　　+60（　+3.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8714>　池田泉州ＨＤ　　　　700　 -131（ -15.8%）
2位 <4351>　山田債権　　　　　　998　　-65（　-6.1%）
3位 <5259>　ＢＢＤイニシ　　　 1420　　-83（　-5.5%）
4位 <7918>　ヴィアＨＤ　　　　　103　　 -6（　-5.5%）
5位 <2666>　オートＷ　　　　　　164　　 -8（　-4.7%）
6位 <7366>　りたりこ　　　　　 1204　　-58（　-4.6%）
7位 <6200>　インソース　　　　　776　　-33（　-4.1%）
8位 <7373>　アイドマＨＤ　　　 2105　　-81（　-3.7%）
9位 <7162>　アストマクス　　　　210　　 -7（　-3.2%）
10位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 21.3　 -0.7（　-3.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6988>　日東電　　　　　　 3789　 +161（　+4.4%）
2位 <6954>　ファナック　　　　 6555　 +161（　+2.5%）
3位 <7453>　良品計画　　　　　 3110　+73.0（　+2.4%）
4位 <6506>　安川電　　　　　　 4990　　+55（　+1.1%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　　 2355　+24.0（　+1.0%）
6位 <4385>　メルカリ　　　　　 3289　+29.0（　+0.9%）
7位 <6702>　富士通　　　　　　 4062　　+25（　+0.6%）
8位 <6857>　アドテスト　　　　23700　 +125（　+0.5%）
9位 <3402>　東レ　　　　　　　 1140　 +5.5（　+0.5%）
10位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1174　 +4.5（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1801>　大成建　　　　　　15184　 -236（　-1.5%）
2位 <6146>　ディスコ　　　　　66137　 -363（　-0.5%）
3位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2751　-15.0（　-0.5%）
4位 <3405>　クラレ　　　　　 1642.5　 -8.0（　-0.5%）
5位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3145　-14.0（　-0.4%）
6位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3537　 -9.0（　-0.3%）
7位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 1775　 -4.5（　-0.3%）
8位 <8766>　東京海上　　　　 5665.1　-12.9（　-0.2%）
9位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　369.7　 -0.8（　-0.2%）
10位 <6902>　デンソー　　　　　 2130　 -4.0（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース