²£ÉÍÎ®À±¡¢Âç²Ï¤Î¹õÈ±¤«¤é°ìÅ¾¡ª¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¡õ¤Ò¤²»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDior¡×¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²£ÉÍ¤Ï¡Ö@Dior¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿²£ÉÍ¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²£ÉÍ¤Ï¡ÖDior¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2026-2027Ç¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£2025Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦〜ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸〜¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë²£ÉÍ¤À¤¬¡¢ÌòÊÁ¤Î¹õÈ±»Ñ¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¤Êshot¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤âÁÇÅ¨¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´ÍÍ»Ò¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´î¤Ö¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£