³èÈ¯¤Ê¥¢¡¼¥È³èÆ°
¡¡ÊÆNY½£ÊÛ¸î»Î¤Î¾®¼¼·½¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Ç½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹½÷¡¦âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Î¾®¼¼É×ºÊ¤ÏºòÇ¯5·î¤´¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè°ì»Ò¤òÊú¤¨¤Æ¶áÎÙ¤Î¥¢¡¼¥È»ÜÀß¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÈþ½Ñ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤µ¤¬ÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÅÁ¤ï¤ëÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡Ö»×¤¤¡×¤Ï¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥«¥á¥éÌÜÀþ¡×¤Ç¡Ä¡¡¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¡È°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¡É
¡¡âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎºÇ¶á¤Î¡Ö¥¢¡¼¥È³èÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¤¬Êó¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ»ö¡Ê1·î19Æü¡Ë¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï·½¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç0ºÐ»ù¤òÏ¢¤ì¤Æ¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸¤Î¥¢¡¼¥È»ÜÀß¤Ë½µ¤Ë2¡Á3ÅÙ¡È½Ð¶Ð¡É¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦2025Ç¯½Õ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢ÏÀÊ¸¤Î¼¹É®¡¢¹Êó¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤¿
¡¦NYÂç¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤ó¤À¡¢¤³¤Î¥¢¡¼¥È»ÜÀß¤Î¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÈâÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏÃÎ¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë
¡¦¸½ºß¡¢º£½Õ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆâÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï½àÈ÷Ãæ¤Ç¡¢¥¢¡¼¥È»ÜÀß¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï¤³¤³¤Ç¥¯¥é¥¹¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú
¥¢¡¼¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤äº£²ó¤Îµ»ö¤«¤é¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¡¼¥È»ÜÀß¤Ç³Ø¤Ö°ìÊý¡¢¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¸«½¬¤¤Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏÅÏÊÆ°Ê¹ß¡¢Èþ½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¤¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾®¼¼¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÅÏÊÆ¤Ï2021Ç¯11·î¡£¤½¤ì¤«¤é3¤«·î¸å¤Î2022Ç¯2·î¡¢NY¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¡ÊMET¡Ë¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¸ø¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¦¹ï²È¡¦»³ÅÄ¿¿»³¤ÎºîÉÊ¤Ë¼ÂÌ¾¤Ç²òÀâÊ¸¤ò¼¹É®¤·¤¿°ì·ï¤À¡£
¡ÖNY¤Ø¸þ¤«¤¦Á°¤«¤é¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î½¢¿¦Àè¤È¤·¤ÆÈþ½Ñ´Û¤Ï¶Ë¤á¤Æ²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£âÃ»Ò¤µ¤ó¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éMET¤Ï½¢¿¦Àè¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢Ã´Åöµ¼Ô¡£°ìÏ¢¤Î»Å»ö¤ÏMET¤ÎÆüËÜÈþ½Ñ¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¸å¤í½â¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤³¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï´Ø·¸¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¡£
º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤È¤Ï
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖâÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ°¸þ¤ò¾ï¤ËºÙ¤«¤¯¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµÜÆâÄ£¤Î¿¦°÷¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾Íè¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ç¤¢¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î»Ð¤Ë¤¢¤¿¤ëâÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¿ä»¡¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß´ØÍ¿¤¹¤ë¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸¤Î¥¢¡¼¥È»ÜÀß¤Ë¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ëÊý¸þÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸¶á±ï¤ÎÃæµ¬ÌÏ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë²è¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¹Êó¡¢´óÉÕÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀè¤ËNY»ÔÆâ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀè¤ËMET¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤ÊÈþ½Ñ´Û¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥É¥ê¡¼¥à
¡ÖMET¤Î¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¿¦¤À¤ÈÇî»Î¹æ¡ÊâÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï±Ñ¹ñ¥ì¥¹¥¿¡¼Âç³ØÂç³Ø±¡ÇîÊª´Û³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡Ë¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç°ìÂÈô¤Ó¤Ë¿Ê¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÈÅöÁ³¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤òÁÛÄê¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë·ÁÀ×¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤ÎÀ¼¤ÏµÜÆâÄ£Æâ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¹Ô¤¯¤«ÈÝ¤«¤ÏÈ½Á³¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÈþ½Ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÁêÅö¶¯¤¯Ç®¤¤¤¿¤á¡¢´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡É×¡¢·½¤µ¤ó¤ÎÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤âÈá´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤¬¶¯¤¤Ãæ¡¢½é»Ö´ÓÅ°¤Ç¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£ºÊ¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿Ä¹Ç¯¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿É×ºÊ¤Ê¤ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥É¥ê¡¼¥à¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
