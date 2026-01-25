これは…カワイイ…！

第一管区海上保安本部の公式Xは2026年1月18日、紋別市のオホーツクとっかりセンターにいるアザラシたちを「118番PR大使」に任命した際の写真を投稿しました。

【動画】え、移動がカワイイ… これが、PR大使任命式のアグくんです

この任命式は、1月18日が海で発生した事件・事故の緊急通報用電話番号「118番」の日であることにちなんで開催されたものです。より多くの人に118番を知ってもらおうと、PR大使に紋別市のアザラシたちが選ばれました。

任命式で、紋別市オホーツクとっかりセンターの代表として登壇したのはアグくんで、帽子をかぶり、得意げな様子の写真が投稿されています。

この任命式を終え、オホーツクとっかりセンター内のアザラシシーパラダイス公式Xも「本日118番PR大使にアザラシ達が任命されましたアグもケンジも海も頑張ってくれました118番皆さんも覚えてくださいね〜」と投稿しました。

なお、任期期間は2月28日までとなっており、期間中はSNSでの情報発信も行われる予定です。海上保安庁の公式Instagramでは「SNS投稿を見逃さないでくださいね！」との投稿もありました。