¡¡¸µ¹Åç¤ÎÁ°ÅÄÃÒÆÁ»á¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼£¶£°¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¹ÅçÆþÃÄ¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¹©¹â£³Ç¯»þ¡¢£±£¹£¸£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò¹µ¤¨¤¿Á°ÅÄ»á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢À¾Éð°Ê³°¤Î£±£±µåÃÄ¤«¤éÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ë¹Ô¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ö¥«¡¼¥×¤Ï£´°Ì¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Ï£³°Ì¤Ç¡×¤ÈÊý¿Ë¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸µÌÚÂç²ð¤¬µð¿Í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬µð¿Í¤¬»ØÌ¾¤»¤º¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¤Î¡ÊÅö»þ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡ËÅÄÊ¥¤µ¤ó¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¡×¡ÊÁ°ÅÄ»á¡Ë¡£µð¿Í¤¬¸µÌÚÂç²ð¡Ê¾åµÜ¡Ë¤Ç¤Ê¤¯Âç¿¹¹ä¡Ê·ÄÂç¡Ë¤ò£±°Ì»ØÌ¾¤¹¤ëÇÈÍð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖÆ±µéÀ¸¤Î¸µÌÚ·¯¤¬½çÄ´¤Ëµð¿Í¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤â½çÄ´¤Ë£³°Ì¤Ç¡Ê¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë¡Ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¹Åç¤«¤é¤Î£´°Ì»ØÌ¾¡£»×¤¤¤â´ó¤é¤ÌÅ¸³«¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÂ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ü¸Â¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÆþÃÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÄÌ»»£²£±£±£¹°ÂÂÇ¤òÊü¤ÄÂçÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ÅÄ»á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Öµð¿Í¤µ¤ó¤¬¸µÌÚ¤ò»ØÌ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ê¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¡Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£