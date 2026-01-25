¡Ô¤ª¤¹¤¹¤á¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É8Áª¡Õ¥á¥¤¥ó¤È¥µ¥Ö¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¡Ö²È·×¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¡×¤ªÆÀ¤Ê¥Ý¥¤³è¤ò¥×¥í¤¬ÅÁ¼ø
¡¡¤¤¤Þ¤äÀ¸³è¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡£¤¦¤Þ¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¤¬²þ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö?
¡Ú²èÁü¡Û»ý¤Ä¤Ù¤¥«¡¼¥É¤Ï¥³¥ì¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥¤¥ó¡õ¥µ¥Ö¥«¡¼¥É8Áª
¥á¥¤¥ó¤È¥µ¥Ö¤Î¡Ö¥«¡¼¥É¡×»È¤¤Ê¬¤±½Ñ
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤äd¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿Î¨¤¬²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Ê¤É¸ÇÄêÈñ¤ò¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¤ÃµÂåÉ½¤ÎµÆÃÏ¿ò¿Î¤µ¤ó¡£°ìÊý¡¢ÆÃÄê¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç»È¤¦¤È¡¢´Ô¸µÎ¨¤¬¤°¤ó¤È¾å¤¬¤ë¥«¡¼¥É¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ëº£¡¢ÃíÌÜ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤ä»°É©UFJ¥«¡¼¥É¤Ê¤É¶ä¹Ô·Ï¤Î¥«¡¼¥É¤À¡£
¡ÖÆÃÄê¤ÎÅ¹¤Ç»È¤¨¤Ð¡¢´Ô¸µÎ¨¤¬7¡Á20%¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¶¯¤¯¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¸þ¤±¡£»°É©UFJ¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È´ØÏ¢¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ç¼çÉØ¸þ¤±¡£
¡¡¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤È¡¢À¸³è¤¬ÂçÉý¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¤Ò¤âÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë´Ô¸µÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¯¤ò¤«¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊµÆÃÏ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ¤Î»ÅÊý¼¡Âè¤Ç¡¢²È·×¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ÈµÆÃÏ¤µ¤ó¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤â»È¤¦¥á¥¤¥ó¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ø»È¤¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤ì¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤äPayPay¥«¡¼¥É¡¢d¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£´Ô¸µÎ¨¹â¤á¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥«¡¼¥É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¡¢´Ô¸µÎ¨¤¬1%°Ê¾å¤Ê¤é¹ç³ÊÅÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥á¥¤¥ó°Ê³°¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤¦¤â¤Î¤ò¥µ¥Ö¥«¡¼¥É¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖÅ´Æ»´ØÏ¢¤Ê¤é¡¢Suica¥«¡¼¥É¤¬¤ªÆÀ¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éSuica¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ö¤Ç»ý¤Á¡¢Å´Æ»ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿Àè½Ò¤·¤¿¡¢ÆÃÄê²ÃÌÁÅ¹¤Ç´Ô¸µÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¥«¡¼¥É¤â¡¢¥µ¥Ö¸þ¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥á¥¤¥ó¤È¥µ¥Ö¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2¡¢3Ëç¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤È¤«¡£
¡Ö1Ëç¤À¤È¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2¡¢3Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¤¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ê¬»¶¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥É¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸Å¤¤¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï²òÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²òÌó¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
°ìÇ¯¤Ë1²ó¤Ï¥«¡¼¥ÉÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤½¤¦
¡¡¤µ¤é¤Ëº£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇ¯²ñÈñ¤¬Ä¶¹â³Û¤Ê¥«¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤È°ìÈÌ¸þ¤±¤Î¥«¡¼¥É¤¬Î¾¶ËÃ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥«¡¼¥É¤È¤Ï¡¢JAL¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤ä»°°æ½»Í§¥«¡¼¥ÉVisa¡¡Infinite¤Ê¤É¡£ÅÅÏÃ°ìËÜ¤Ç¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍ½Ìó¤äÁ÷·Þ¤Î¼êÇÛ¤òÍê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¡ØÂÎ¸³¡Ù¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¥«¡¼¥É¤âÆ´¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢À¸³è¤ò¡Ö³Ú¡×¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÈÌ¸þ¤±¥«¡¼¥É¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ö1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦¾å¤²¤ë¤«¡¢¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥«¡¼¥É¡£Ëè·î20Æü¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É¤ÇWAON POINT¤ò1¡¦5ÇÜ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢1000±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢1500±ßÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥É¤ò¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç»È¤¦¤È¡¢ºÇÂç10%´Ô¸µ¡£Ëè·î10Æü¤Ë¥«¡¼¥É·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢10%Ê¬¤ÎWAON POINT¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤È¥Ä¥ë¥Ï¤¬¹çÊ»¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢²þÊÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡d¥«¡¼¥É¤Ï¡¢Ç¯¤Ë2²óÄøÅÙ¡¢Â¾¼Ò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤È10%¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤éÆÀ¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡°ìÅÙºî¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°Õ³°¤ËºÙ¤«¤¤²þÊÑ¡¢²þ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÇ¯¤Ë1²ó¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯²ñÈñ¤äÆÃÅµÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤Â³¤±¤ÆOK¡£¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ê¥«¡¼¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡£¥«¡¼¥É¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢12·î¤«¤é3·î¤´¤í¤Þ¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¸«Ä¾¤¹¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï»È¤¦¤³¤È¡¢¤ÈµÆÃÏ¤µ¤ó¤ÏÇ°¤ò²¡¤¹¡£
¡ÖÃù¤á»Ï¤á¤ë¤ÈÃù¤á¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÆÀ¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À¸³èÈñ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç³ô¤Ê¤É¤Î¾Ú·ô¤òÇã¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âº£¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤òÁª¤ó¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸³è¤â³Ú¤Ë¤·¤è¤¦!
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÁª¤Ó3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1.»È¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥á¥¤¥ó¥«¡¼¥É¤òÁª¤Ö
¥á¥¤¥ó¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÁª¤Ö¡£³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤é³ÚÅ·¥«¡¼¥É¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤éd¥«¡¼¥É¤ò¡£
2.ÆÃÄê¤ÎÍøÍÑ¤Ç»È¤¦¥«¡¼¥É¤ò¥µ¥Ö¤Ë
Å´Æ»ÍøÍÑ¤ÈÆÃÄê¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç»È¤¦¥«¡¼¥É¤ò¥µ¥Ö¥«¡¼¥É¤Ë¡£»°É©UFJ¥«¡¼¥É¤ä»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î¡ÖOlive¡×¤Ê¤É¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤È·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ì¤Ð´Ô¸µÎ¨¥¢¥Ã¥×¤â¡£
3.¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¹©É×
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç1.5ÇÜÊ¬¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Â¾¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤È10%¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É8Áª
¥á¥¤¥ó¥«¡¼¥É
³ÚÅ·¥«¡¼¥É¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë
¡¦´ðËÜ´Ô¸µÎ¨:1%
¡¦Ç¯²ñÈñ:ÌµÎÁ
³ÚÅ·¤Î³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç18ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢·ÈÂÓÎÁ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬°ú¤²¼¤²¤Ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¡¢³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£
PayPay¥«¡¼¥É¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë
¡¦´ðËÜ´Ô¸µÎ¨:1%
¡¦Ç¯²ñÈñ:ÌµÎÁ
PayPay¤äPayPay¥«¡¼¥É¤Î»ÙÊ§¤¤¼ÂÀÓ¤ÇºÇÂç1.5%´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡ÊPayPay¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ë¡£Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äLOHACO¤Ç»È¤¦¤È5%¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¡£Visa¤äJCB¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤¡¢»È¤¤Ê¬¤±¤â²ÄÇ½¡£
d¥«¡¼¥É¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë
¡¦´ðËÜ´Ô¸µÎ¨:1%
¡¦Ç¯²ñÈñ:ÌµÎÁ
d¥«¡¼¥ÉÆÃÌóÅ¹¤Ç»È¤¦¤È1.5¡Á4.0%´Ô¸µ¤Ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤é¡¢d¥â¡¼¥ë·ÐÍ³+d¥«¡¼¥É·èºÑ¤Ç2.5%´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ë¡£2026Ç¯2·î¤«¤é¡¢¸ø¶¦ÎÁ¶â¤ÈÀÇ¶â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¡¢1.0%¤«¤é0.5%¤ÈÈ¾¸º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥«¡¼¥É
¡¦´ðËÜ´Ô¸µÎ¨:1.2%
¡¦Ç¯²ñÈñ:ÌµÎÁ
¤¸¤ã¤é¤ó¤ä¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¥ê¥¯¥ë¡¼¥È·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç3.2%¤Î´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤äd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¸ò´¹¤ä¡¢Amazon¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡£
¥µ¥Ö¥«¡¼¥É
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éSuica¥«¡¼¥É
¡¦´ðËÜ´Ô¸µÎ¨:1%
¡¦Ç¯²ñÈñ:½éÇ¯ÅÙÌµÎÁ
2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÏÇ¯1²ó¤Î¥¯¥ì¥«ÍøÍÑ¤Ç¡¢Ç¯²ñÈñ524±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤¬ÌµÎÁ¤Ë
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ç¥«¡¼¥É·èºÑ¤¹¤ë¤È11%´Ô¸µ¡Ê´ðËÜ10%+¥«¡¼¥É¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È1%¡Ë¡£Suica¤Ø¤Î¥ª¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç1.5%´Ô¸µ¤Î¤¿¤á¡¢Å´Æ»¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â1.5%´Ô¸µ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¹¡Ë
¡¦´ðËÜ´Ô¸µÎ¨:0.5%
¡¦Ç¯²ñÈñ:ÌµÎÁ
¥¹¥Þ¥Û¤Î¡ÖVisa¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¡¢¡ÖMastercard¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤Ç»ÙÊ§¤¦¤ÈºÇÂç7%´Ô¸µ¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ+²ÈÂ²¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ºÇÂç12%¤Þ¤Ç´Ô¸µÎ¨¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
»°É©UFJ¥«¡¼¥É¡Ê°ìÈÌ¥«¡¼¥É¡Ë
¡¦´ðËÜ´Ô¸µÎ¨:0.5%
¡¦Ç¯²ñÈñ:ÌµÎÁ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢°û¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¼«ÈÎµ¡¤Ê¤ÉÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢´Ô¸µÎ¨¤¬7¡Á20%¥¢¥Ã¥×¡£¤¿¤À¤·¡¢ºÇÂç20%´Ô¸µ¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥í¡¼¥½¥óPonta¥×¥é¥¹
¡¦´ðËÜ´Ô¸µÎ¨:1%
¡¦Ç¯²ñÈñ:ÌµÎÁ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä°û¿©Å¹¡¢¼«ÈÎµ¡¤Ê¤ÉÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç15%´Ô¸µ¤Ë¡£¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤È¡¢»þ´ÖÂÓ¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ8¡Á12%¤¬´Ô¸µ¡£
