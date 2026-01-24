Image: PLUSDEN

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ノートPCのインカメラ、画質や角度に満足していますか？ 例えば自宅で外部モニターを使っている場合、目線がずれたり顔が暗く映ったりでWeb会議の写りが良くないことも。

「MONITOR LIGHT + WEB CAMERA」は、そんな課題を解決する2in1デバイス。名前のとおりデスクライトとWebカメラが1台で完結するので、ノートPC+外部モニター派の人やデスクトップPC派の人にもオススメなガジェットです。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

ごちゃつくデスクが美しく。HD1080P高画質カメラ搭載2in1モニターライト 10,500円 【早割 25％OFF】 詳細をチェック

外部モニタでの作業をもっと快適に

Image: PLUSDEN

自宅やオフィスでは外部モニターを使っている人も多いと思いますが、Web会議でノートPCのインカメラに向かうのはもったいないですよね。

そんなシーンに役立つのが本製品。モニター上に置けるLEDライトとWebカメラが合体しているため、デスクスペースを消費せずに2機能が追加できるのがポイントです。

Image: PLUSDEN

PCとはUSB-Cケーブル1本でOK。

対応のモニター厚さは8〜40mmで湾曲モニターも対応できますが、湾曲率や筐体の形状によっては設置できない場合もあるのでご注意ください。

マイクも内蔵のフルHDカメラ

Image: PLUSDEN

本製品カメラの解像度はフルHD（1080P）で必要十分。露出も自動で補正されるので、部屋の明るさが変化してもある程度まではキレイな画質を届けてくれるそう。

マイクも内蔵しているので別で用意する必要はありません。

色と明るさも調整OK

Image: PLUSDEN

今どきのLEDデスクライトなので色温度は3色から選択可能。集中したい時間帯は昼光色、夕方以降のリラックスタイムは電球色などシーンに応じた光環境を作れます。

Image: PLUSDEN

明るさは無段階式なので細かく調整可能。

テレワークをスマートに

Image: PLUSDEN

本体はアルミ合金製で高級感も備えています。

外部モニターの環境でオンライン会議が多い人にはぴったりなアイテムなので、ぜひおトクなセール中にチェックしてみてください。

ごちゃつくデスクが美しく。HD1080P高画質カメラ搭載2in1モニターライト 10,500円 【早割 25％OFF】 詳細をチェック

＞＞ごちゃつくデスクが美しく。HD1080P高画質カメラ搭載2in1モニターライト

Source: machi-ya