タレント小島瑠璃子（32）が24日放送のTOKYO MXの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。活動再開のタイミングについて語った。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が昨年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告した。

「夫が亡くなるっていうことがなければ…今のタイミングじゃなかったかもしれないですね」と前置きした上で「子供を1人で育てていく、その時にお仕事としてできることがあって、求めてもらえるんだったらゴタゴタ言わずまっすぐやる」と切り出した。

「私のためだけだと、そんなに頑張れなかったような気がしてて。これからの人生、もう1回頑張ってって言ってくれる家族と、息子の存在と。そういうものでチャレンジしようと。もしかしたら、厳しいことが待ってるかもしれないけど、やろうと。このプレッシャーが生きてる感じだと今は思いますね」と続けた。

小島は10日放送の前編に続いて登場。番組公式では、小島がサウナに入ったタンクトップとショートパンツ姿の写真を公開。