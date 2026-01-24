【山口 伸】LUUPはなぜ儲からないのか？「年間30億円を調達しても経営が厳しい」出前館にも共通する弱点

株式会社Luupは昨年11月、44億円の資金調達を行ったと発表した。これまでの累計調達額は約214億円にものぼり、2018年の創業以来、年間30億円のペースで資金を調達している。

これらは銀行からの借り入れとエクイティファイナンスで賄っており、これまでにANRIやSMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタルなどのベンチャーキャピタルが出資した。

もっとも、サービス開始から5年が経過したが、Luupは黒字化達成をいまだ発表しておらず、収益化に向けた設備投資と広告宣伝を継続しているとみられる。海外では3〜6年程度で黒字化した事業者も存在する一方、LuuPは回収の目途が立っていないようだ。

はたして今後、黒字化に転じる現実的なシナリオは存在するのか？

競合を潰すまで赤字を続けるしかない

競合では、2017年に米国で創業した「Lime」が、24年8月に日本でサービスを開始した。都内の場合、最初の15分は90円・以降1分あたり20円が加算される料金設定だ。上陸当初は基本料金100円＋30円/分という設定だったが、値下げにより短時間の利用ではLUUPよりも低い価格となった。日本でのシェア拡大に向けた対抗策と考えられる。

LUUPが事業を確立するには、こうした競合の拡大を阻止し、参入障壁を引き上げるしかない。「LUUP一強の日本市場に参入しても採算が取れない」と思わせるほど、シェアを拡大する必要がある。

現在は黒字化を達成したくても、競合がいるため値上げができない状態だ。Uber Eatsのように勝者となるか、出前館のように敗者となるか、瀬戸際に立たされている。

定期利用客を呼び込めるか

そのうえで、利用者を増やすには「通勤者プラン」や「乗り放題プラン」などの定額プランを提供し、習慣的に乗る層を呼び込む必要がある。現在、LUUPは「サブスクプラン」を提供しているが、その料金は利用時間によって変動する仕組みだ。

LuuPが実施したアンケートによると、利用用途の1位は「日常利用（買い物・用事など）」であり、2位は「公共交通機関の補完として」、3位は「通勤・通学」である。

しかし都が実施した電動キックボードに関するアンケートでは「散策」や「観光・レジャー」など遊び目的の回答者が多い。実際、スーツ姿の会社員がLUUPで通勤する姿は定着していない。

また、SNSで広がる電動キックボードに対する安全性への懸念や忌避感にも対処する必要がある。過去には警視総監経験者を招聘し、ロビイングを通じて免許なしでも利用できるように政府に働きかけたことや、ヘルメット着用を推奨しているにもかかわらず、ポートにヘルメットを設置していない点などが批判を浴びてきた。

公共交通機関が高度に発達しているという構造的な制約に加え、競合サービスの台頭もあり、LUUPは依然として多くの課題を抱えている。事業継続のため、ベンチャーキャピタルは今後も追加出資を求められる局面が続く可能性は高い。

